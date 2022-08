Des niveaux de pollution de l’air encore plus faibles sont dangereux pour la santé

Ceci est révélé par une nouvelle étude du Health Effects Institute (HEI) des États-Unis qui fournit des preuves claires que même un air relativement pur n’est pas totalement sûr.

Comme cela a été amplement démontré, la pollution de l’air est l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine. Cependant, même des niveaux de pollution plus faibles – environ la moitié des seuils critiques indiqués dans les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – ne sont pas totalement sûrs pour les personnes, comme le montre une nouvelle étude publiée par le Health Effects Institute (HEI) des États-Unis, qui fait état d’un risque accru de mortalité même pour ceux qui vivent dans certaines des régions les plus propres de la planète, comme le Canada. En particulier, les chercheurs ont observé que les expositions à long terme à des particules inférieures ou égales à 2,5 microns (PM 2,5) jusqu’à 2,5 microgrammes par mètre cube (c’est-à-dire divisées par deux par rapport à 5 microgrammes par mètre cube) sont spécifiées dans le rapport de l’OMS sur la qualité de l’air. lignes directrices) sont associés à des risques importants pour la santé publique.

Pour l’enquête, les chercheurs ont examiné les données de 7,1 millions de citoyens canadiens de 1981 à 2016, qui ont été combinées avec les valeurs de pollution de l’air enregistrées dans leurs zones de résidence respectives, pour calculer l’impact de l’exposition aux PM 2,5. Et, malgré l’air relativement propre, l’étude a révélé que près de 8 000 Canadiens mouraient prématurément chaque année à cause de la pollution de l’air. Même les personnes qui vivaient dans des zones moins polluées, ont souligné les chercheurs, avaient toujours un impact sur leur santé.

« Notre recherche – a déclaré le professeur Michael Brauer de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et auteur principal de l’étude – fournit des preuves cohérentes des effets nocifs de la pollution de l’air sur la mortalité à des niveaux inférieurs aux normes actuelles de qualité de l’air« .

La pollution de l’air est considérée comme un facteur contribuant de manière significative au risque accru de maladies cardiaques, de diabète, d’asthme et de maladies respiratoires. Selon Brauer et ses collègues, les résultats de la recherche suggèrent que « d’importants avantages pour la santé pourraient être tirés d’une réduction continue de la pollution atmosphérique et de normes réglementaires plus strictes, même dans des pays comme le Canada», où les principales sources de PM 2,5 comprennent les émissions provenant des incendies, des transports et de la combustion de combustibles ligneux pour le chauffage domestique.

« Considérant que nous n’identifions pas un niveau « sûr » de pollution de l’air – a ajouté Brauer -, nous devrions repenser notre approche et nous concentrer sur des réductions continues année après année, plutôt que de simplement fixer des normes de concentration fixes qui ne sont révisées que tous les 5 à 10 ans. Les impacts sur la santé sont trop importants« .