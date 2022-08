THQ Nordic : à quelle heure et comment regarder en direct en ligne, durée de l’événement et à quoi on peut s’attendre

Il n’y a peut-être pas eu d’E3 cette année, mais cela ne indique pas que les entreprises restent les bras croisés. THQ Nordic a annoncé son propre événement numérique, une deuxième édition dans laquelle ils ont l’intention de rapprocher leurs titres des joueurs grâce au streaming. Le direct aura lieu aujourd’hui 12 août, nous vous fournissons donc dans les lignes suivantes toutes les informations que vous devez savoir sur le THQ Nordic 2022 : Digital Showcase.

À quoi s’attendre, durée et comment regarder THQ Nordic 2022 : Digital Showcase

Les studios THQ Nordic ont de nombreux jeux en développement, mais la société a fourni quelques indices sur les produits qui ne manqueront pas le spectacle. Tout semble indiquer que Destroy All Humans! 2, Jagged Alliance 3, Outcast 2 et la saga Spongebob seront présents sous une forme ou une autre. En tout cas, ils ont prévu qu’il y aura 10 jeux vidéo supplémentaires, qui n’ont pas été dévoilés pour le moment (14 jeux vidéo au total). Et qu’en est-il de la durée ? Il est confirmé que ce sera 45 minutes.

Vous pourrez suivre le THQ Nordic 2022 : Digital Showcase en direct sur les chaînes officielles Twitch et YouTube. Bien sûr, chez Netcost, nous collecterons les informations les plus importantes de la section des actualités.

Quelle heure est THQ Nordic 2022 : conférence numérique ?

France () : à 21h00

France (îles Canaries) : à 20h00

Argentine : à 16h00

Bolivie : à 15h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 14h00

Costa Rica : à 13h00

Cuba : à 15h00

Equateur : à 14h00

El Salvador : à 13h00

États-Unis (Washington DC) : à 15h00

États-Unis (PT): à 12h00

Guatemala : à 13h00

Honduras : à 13h00

Mexique : à 14h00

Nicaragua : à 13h00

Panama : à 14h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 14h00

Porto Rico : à 15h00

République Dominicaine : à 15h00

Uruguay : à 16h00

Venezuela : à 15h00

Source | THQ Nordique