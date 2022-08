La durée du jour sur Terre s’allonge mystérieusement et nous ne savons toujours pas pourquoi

Bien que la Terre ait enregistré son jour le plus court le 29 juin 2022, la tendance à long terme montre un allongement constant à partir de 2020.

Combien de temps dure une journée sur Terre ? La réponse à cette question est un peu plus complexe que de simplement dire 24 heures, car la rotation de la Terre autour de son axe, qui définit la durée d’une journée sur notre planète, n’est pas constante, mais est influencée par plusieurs facteurs. Au cours des dernières décennies, cette rotation s’est accélérée, avec une tendance qui a raccourci nos jours, à tel point que le 29 juin 2022, un nouveau record a été établi pour le jour le plus court de tous les temps (1,59 milliseconde en moins de 24 heures). Malgré ce record, les chercheurs ont cependant observé que depuis 2020 cette accélération constante s’est mystérieusement muée en ralentissement : autrement dit, les jours s’allongent et la raison de ce changement n’est pas encore comprise.

Comme l’ont expliqué Matt King, directeur du Centre australien d’excellence en sciences antarctiques de l’ARC à l’Université de Tasmanie et Christopher Watson, maître de conférences à l’École de géographie, de planification et de sciences spatiales de la même université, pendant des millions d’années, le La rotation de la Terre a ralenti en raison de la friction produite par les marées, ajoutant environ 2,3 millisecondes à la durée de chaque jour chaque siècle. Cela indique que, jusqu’à il y a quelques milliards d’années, un jour terrestre ne durait que 19 heures. Cependant, au cours des 20 000 dernières années, un autre processus a exercé son action en sens inverse, accélérant la rotation de la Terre. « Une fois la dernière période glaciaire terminée, la fonte des calottes polaires a réduit la pression de surface et le manteau terrestre a commencé à se déplacer régulièrement vers les pôles. – expliquent les deux experts dans un article sur La conversation -. Tout comme une danseuse tourne plus vite lorsqu’elle rapproche ses bras de son corps – l’axe autour duquel elle tourne – la vitesse de rotation de notre planète augmente à mesure que cette masse du manteau se rapproche de l’axe de la Terre. Et ce processus réduit chaque jour d’environ 0,6 milliseconde chaque siècle« .

En plus de ces facteurs, au fil des décennies, le mouvement du noyau interne de la Terre entre également en jeu, ce qui peut modifier la durée de la journée, même s’il produit normalement de petites oscillations, tandis que dans des périodes plus courtes, les variations climatiques et l’alternance des saisons peut avoir un impact sur la rotation de la Terre, provoquant des variations dans les deux sens. Pourtant, même en tenant compte de tous ces éléments qui affectent la vitesse de rotation de la Terre, la tendance à long terme de la durée des jours sur Terre montre un allongement constant à partir de 2020, ce qui est un changement sans précédent au cours des 50 dernières années.

La raison de ce changement n’est pas claire. « Elle pourrait être due à des modifications des systèmes météorologiques, avec des événements La Niña consécutifs (un phénomène océanique et atmosphérique qui est le pendant plus froid d’El Niño, ndlr), bien que ceux-ci se soient produits plus tôt, ou à une augmentation de la fonte des glaces glaciaires. , bien que ces dernières années, ceux-ci n’aient pas énormément divergé de leur taux constant de fonteLes experts croient.

Les scientifiques ont également émis l’hypothèse que ce changement récent et mystérieux de la vitesse de rotation de la planète est lié à un phénomène appelé « oscillation de Chandler », défini comme une petite déviation de l’axe de rotation de la Terre qui, sur la base des données du radiotélescope, a diminué ces dernières années. , suggérant un lien avec le ralentissement de la rotation de la Terre. « Une dernière possibilité, que nous croyons plausible, est que rien de spécifique n’a changé sur ou autour de la Terre – observent les deux experts -. Il pourrait simplement s’agir d’effets de marée à long terme qui fonctionnent en parallèle avec d’autres processus périodiques pour produire un changement temporaire de la vitesse de rotation de la Terre.« .