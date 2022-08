Comment obtenir la bêta de Diablo 4 et le jeu gratuitement avec un tatouage : Diablo Hell’s Ink débarque en Europe

La date de sortie de la bêta de Diablo IV n’est pas encore connue, mais Blizzard a dévoilé un nouveau moyen d’y accéder : se faire tatouer la série. En fait, avec cette méthode, nous obtiendrons même une copie gratuite de la version finale du jeu lors de sa mise en vente. La société a révélé le nom de plusieurs stores de tatouage en Europe, aux États-Unis et en Australie où vous pouvez obtenir des tatouages ​​Diablo gratuits et le processus est aussi simple que d’en obtenir un.

Une fois marqués, les établissements en question distribuent une petite carte sur laquelle on peut lire : « Merci d’offrir votre viande en hommage, vous avez été béni avec un code d’accès anticipé à la bêta et une copie numérique du jeu lors de sa sortie. vente », accompagné du hashtag #DiabloHellsInk. Bien que les stores en question ne soient pas en France, le compte Twitter officiel de Diablo répond aux utilisateurs du monde entier qui sont encouragés à partager les tatouages ​​de la saga avant la promotion, et les récompense de la même manière pour leur passion et fidélité. Si tel est votre cas, profitez-en.

Comment s’inscrire à la bêta de Diablo IV

Si nous ne sommes pas tatoués, mais que nous voulons nous inscrire à la bêta de Diablo 4, nous pouvons également nous y inscrire depuis Battle.net, où il n’est pas certain que cela nous touchera, mais nous entrerons dans une liste d’attente pour cela. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes simples :

Créez un compte Battle.net (gratuit) à partir d’ici. Connectez-vous ensuite avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Accédez à la page de préinscription bêta, inscrivez-vous et votre compte sera lié.

Bien que la version bêta de Diablo IV n’ait pas de date, Blizzard a répété à la fois actif et passif que le jeu sortira en 2023, cela ne devrait donc pas prendre longtemps. Et apparemment dans son dernier gameplay, cela vaudra la peine de l’essayer dans chacune des opportunités qui existent.