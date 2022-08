Comment savoir si un utilisateur est disponible sur Instagram, Facebook…

Quelle est l’importance du surnom?

Les noms d’utilisateur des médias sociaux ont suivi les mêmes progrès que l’enregistrement de domaine. Trouver un domaine ‘.com’ avec votre nom et prénom est pratiquement impossible aujourd’hui. Et trouver l’équivalent sur des réseaux comme Twitter ou Instagram est aussi assez compliqué.

Parfois, ce problème peut être résolu en ajoutant plus de mots au nom d’utilisateur. Mais ce n’est pas non plus une solution brillante, car compliquer le mot affecte le rappel, qui est essentiellement la capacité de quelqu’un à dire votre nom d’utilisateur sans recevoir d’indice ou de clé de récupération.

Le pseudo sert aujourd’hui de marque. Par conséquent, vous devez suivre les mêmes principes de branding. Il doit être court, relativement facile à retenir et ne doit pas non plus être difficile à écrire.

Une fois que vous aurez quelques idées, vous devrez passer réseau social par réseau social en vérifiant si le nom est libre. Autant que possible, vous devez utiliser le même nom sur tous les réseaux sociaux. De cette façon, le succès sur une plate-forme se propagera automatiquement aux autres, car les utilisateurs sauront vous trouver facilement. Aussi, vous devriez rendre les choses faciles. Vous devez utiliser le même avatar et le même surnom afin de ne pas confondre votre public. De cette façon, vous aurez plus de bulletins de vote afin que votre nom d’utilisateur génère une reconnaissance et que vous l’ayez plus facilement à retenir à l’avenir.

Comment vérifier automatiquement les noms gratuits sur les réseaux sociaux

Avec le nombre de réseaux sociaux qui existent aujourd’hui, il est un peu compliqué d’aller vérifier un par un les noms d’utilisateur. Pour cette raison, nous allons vous montrer un outil très utile qui vous permettra de vérifier de nombreuses plateformes en même temps en quelques secondes.

Namecheckr, l’outil le plus complet

Pour faire le processus, Namecheckr est le service idéal. Il s’agit d’un site Web très minimaliste dans lequel vous devrez simplement entrer un nom d’utilisateur. Le système recherchera sur Internet et nous donnera la réponse si le compte est gratuit ou non. Principalement, il prend en charge tous ces services :

Facebook

Twitter

mou

Youtube

Flickr

déviantart

Behance

Viméo

pinterest

dribble

Domaines (.com, .me…)

Bien sûr, l’outil a ses défauts. Si vous souhaitez vérifier les noms d’utilisateur d’Instagram et de TikTok, vous devrez utiliser une autre alternative que nous vous montrerons dans les lignes suivantes.

Nom d’utilisateur Instagram : vérifier les surnoms Instagram

Cet outil est utilisé pour vérifier les noms d’utilisateur sur Instagram. Son fonctionnement est identique au cas précédent. Il vous suffit de saisir le nom d’utilisateur et de cliquer sur « vérifier ». L’outil sera dédié à vérifier dans la base de données Instagram si le nom d’utilisateur que nous voulons enregistrer est capturé ou non.

De plus, il renverra une erreur s’il détecte qu’un compte est temporairement désactivé.

BrandSnag : l’outil pour vérifier les utilisateurs sur TikTok et autres réseaux sociaux

Et, si ce que vous cherchez est de vous lancer sur TikTok, cet autre outil sert précisément à cela. Ce service prend également en charge quelques réseaux sociaux supplémentaires, vous pouvez donc l’utiliser comme alternative à Namecheckr. Pour beaucoup, BrandSnag sera l’outil idéal, car il regroupe les principaux réseaux sociaux qui ont le plus de succès aujourd’hui. Jusqu’à présent, BrandSnag prend en charge ces services :

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

pinterest

TikTok

Reddit

Spotify

pateron

Etsy

Comment puis-je créer un bon nom d’utilisateur ?

Nous savons déjà comment vérifier un nom d’utilisateur. Cependant, vous n’avez peut-être pas une idée très précise de la façon de vous faire un bon surnom.

Il existe de nombreuses techniques traditionnelles pour créer une marque, c’est-à-dire créer un nom d’utilisateur qui fonctionne pour vos réseaux sociaux. Cependant, il existe également des outils qui essaieront de faire le travail pour nous. Ce spinner ne vous donnera peut-être pas la solution parfaite, mais il peut vous aider à vous faire une idée de l’endroit où photographier.

Générez des noms d’utilisateur uniques avec SpinXo

Il s’agit d’un site Web assez simple dans lequel nous allons introduire notre nom ou le surnom que nous voulons itérer. Ensuite, nous mettrons quelques mots clés comme des choses que nous aimons, des loisirs ou des chiffres qui ont une certaine importance pour nous.

L’idée de ce site Web est que nous allons placer des mots et cliquer sur ‘Spin’. Ensuite, enregistrez les mots que vous aimez ou ajoutez les suggestions qui apparaissent au bas de l’interface. Après quelques mélanges, il ne vous faudra pas longtemps pour trouver un nom d’utilisateur que vous aimez.

Au cours du processus, il est également possible que vous découvriez un résultat qui peut être légèrement modifié pour faire un double sens ou un jeu de mots. Une fois que vous avez un résultat intéressant, passez le mot à travers certains des sites Web que nous venons de vous montrer. Si le mot est gratuit, enregistrez votre compte aussi vite que possible. Si vous avez déjà un compte sur un réseau social, rappelez-vous que dans beaucoup d’entre eux, vous pouvez demander un changement de nom d’utilisateur.