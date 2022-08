Ce nouvel appareil révélera comment la Voie lactée s’est formée

Baptisé Weave et connecté au télescope William Herschel (WHT), il sera capable de détecter 1 000 étoiles par heure, jusqu’à un total de cinq millions.

Le dispositif WEAVE / Crédit : Gavin Dalton

Comment la Voie lactée s’est-elle formée ? Et d’où viennent les étoiles de notre ciel nocturne ? Une réponse à ces questions pourrait bientôt venir d’un nouvel outil appelé Tisser, un dispositif de cartographie ultra-rapide connecté au télescope William Herschel (WHT) de l’observatoire Roque de los Muchachos sur l’île de La Palma, îles Canaries (Espagne), qui pourra détecter 1 000 étoiles par heure, jusqu’à une total de cinq millions. L’appareil a été installé avec succès sur le WHT et suralimentera le télescope, l’un des plus puissants sur Terre, révélant comment notre galaxie s’est formée avec des détails sans précédent. Pour chaque étoile, il analysera la composition et la vitesse avec laquelle elle se déplace.

Le professeur Gavin Dalton de l’Université d’Oxford, qui a passé plus d’une décennie à développer l’instrument, a expliqué que le Weave, qui indique WHT Enhanced Area Velocity Explorer, se compose de 80 000 parties distinctes : pour chaque partie du ciel vers laquelle il pointe le WHT, les astronomes identifieront la position de mille étoiles : pour chacune, le Weave placera soigneusement une fibre optique – un tube qui transmet la lumière – sur une plaque, en la corrélant à l’étoile correspondante.

Aux origines de la Voie Lactée

Ces fibres, qui sont en fait de minuscules télescopes, seront utilisées pour capter la lumière des étoiles individuelles et la canaliser dans l’instrument, qui se chargera de la diviser en un spectre contenant les secrets de l’origine et de l’histoire de chacune. étoile.

L’ensemble du processus est terminé en seulement une heure, et pendant ce temps, les fibres optiques des mille étoiles suivantes sont placées sur le côté opposé de la plaque, qui se retourne pour analyser le prochain ensemble de cibles une fois l’enquête précédente terminée. . Comme indiqué, pour chaque étoile, la vitesse, la direction, l’âge et la composition seront calculés, ce qui formera une image en mouvement des étoiles se déplaçant dans la Voie lactée.

En extrapolant les données à l’envers, selon le professeur Dalton, il sera possible de reconstituer l’intégralité de la formation de la Voie lactée dans des détails jamais vus auparavant. « Nous pourrons suivre les galaxies qui ont été absorbées lors de la formation de la Voie lactée au cours du temps cosmique – et voir comment chaque absorption déclenche la formation de nouvelles étoiles. » Dalton a expliqué dans une interview avec Bbc.

Notre galaxie est un vortex spiral dense avec jusqu’à 400 milliards d’étoiles qui, selon les astronomes, ont commencé avec un nombre relativement faible d’étoiles, résultant de fusions successives avec d’autres petites galaxies au cours de milliards d’années. En plus de l’ajout d’étoiles de nouvelles galaxies rejoignant la nôtre, chaque fusion entraîne de nouvelles formations d’étoiles.

« Weave répondra aux questions auxquelles les astronomes tentent de répondre depuis des décennies, telles que le nombre d’objets réunis pour former une grande galaxie et le nombre de galaxies réunies pour former la Voie lactée. – a ajouté le Dr Marc Balcells, qui est le directeur général du WHT -. Nous sommes dans un âge d’or de l’astronomie depuis des décennies, mais ce qui nous attend dans le futur est bien plus important« .