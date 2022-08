Apple TV+ vise les sommets de Pixar avec le lancement de son premier grand long métrage d’animation « Luck »

Apple a présenté aujourd’hui Luck, son premier long métrage sorti dans le cadre d’un accord exclusif avec Skydance Animation. L’accord pluriannuel verra Skydance produire des films d’animation 3D et des émissions de télévision exclusivement pour Apple TV +.

Skydance est dirigé par le vétéran de longue date de Pixar, John Lasseter (qui a quitté l’entreprise il y a quelques années à la suite d’incidents de faute professionnelle), et a amené de nombreux producteurs Pixar de haut niveau, alors qu’ils cherchent à recréer les formules Pixar. indépendant de Disney.

Nous devrons attendre et voir si Skydance peut dépasser les marques noires du mauvais comportement de Lasseter. Notamment, l’actrice estimée Emma Thompson a été initialement signée à Luck, mais a publiquement quitté le rôle après que Lasseter a été embauché pour le poste de direction de Skydance.

Cette semaine, le New York Times a rapporté que les avocats de Skydance avaient enquêté sur les plaintes contre Lasseter, mais n’avaient trouvé « rien de flagrant ». Apple ne mentionne pas directement le nom de Lasseter sur les supports marketing de Luck. Au lieu de cela, la bande-annonce de Luck et les affiches marketing se lisent « Du visionnaire créatif derrière Toy Story et Cars ».

La chance est basée sur la prémisse du personnage principal, Sam Greenfield, étant la personne la plus malchanceuse du monde. Elle découvre un pays secret de la chance, où des créatures magiques fabriquent la bonne chance pour contrer le monde souterrain de la génération de la malchance. La vanité mythique de l’industrie partage définitivement un ADN familier avec Monsters Inc.

L’accord d’Apple avec Skydance est évalué à des centaines de millions par propriété. (Apple a également un accord séparé à gros budget pour les films Skydance Pictures en direct). Le budget de production de Luck à lui seul s’élevait à environ 140 millions de dollars, alors qu’Apple cherche à recréer l’allure de Disney Pixar sur sa plateforme de streaming. L’immobilier précieux de la page d’accueil Apple.com est aujourd’hui dominé par la promotion Luck, une indication supplémentaire de l’importance du film pour les efforts vidéo originaux d’Apple.

En plus d’une animation de haute qualité et d’un travail CGI, Luck présente une distribution empilée de talents vocaux, notamment Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopi Goldberg et l’artiste vocal Pixar de longue date John Ratzenberger. Eva Noblezada joue Sam.

Cela étant dit, Apple et Skydance n’ont peut-être pas décroché le jackpot du premier coup. Les premières critiques de Luck sont mitigées, beaucoup louant la qualité de l’animation mais trouvant le script à la traîne, traîné avec trop d’exposition et une rafale de sous-intrigues déconnectées. Ce n’est peut-être pas aussi mémorable qu’un classique de Pixar, mais cela devrait tout de même être un repas familial décent.

Le développement en coulisses de Luck reflète peut-être le complot dispersé décrit dans les critiques. Le travail sur le film est antérieur à l’implication de Lasseter. À son arrivée à Skydance, il a déchiré une grande partie du scénario et a travaillé avec l’équipe de Skydance pour le réorganiser, en ajoutant des éléments et des personnages plus fantastiques comme un dragon rose (exprimé par Jane Fonda).

Art conceptuel pour le prochain film d’animation de Skydance, Spellbound

Le prochain film sur l’ardoise Skydance-Apple est « Spellbound », une comédie musicale animée. Lasseter a été impliqué dans ce projet dès les premières étapes, contrairement à Luck. Le casting étoilé de Spellbound comprend Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow et bien d’autres.

Avant l’accord avec Apple, Skydance Animations était partenaire de Paramount. Paramount avait précédemment annoncé la date de sortie de Spellbound en novembre 2022. Cependant, ce calendrier est désormais invalide – Paramount a également déclaré que Luck arriverait en février 2022 et que cela ne s’est évidemment pas produit – et Apple n’a pas encore confirmé de nouvelle date officielle pour le film.

À plus long terme, Skydance développe « Pookoo » et « Ray Gunn » en tant que longs métrages pour Apple (rapporté pour la première fois dans cet article de fond sur Lasseter par The Hollywood Reporter). Ray Gunn est originaire de Brad Bird, créateur de la franchise Les Indestructibles de Pixar.

Skydance et Apple ont également officiellement annoncé une adaptation en série télévisée des romans The Search for WondLa, Apple donnant à l’émission une commande initiale de deux saisons.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :