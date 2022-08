Couleurs de l’Apple Watch Series 8 et plus détaillées dans la dernière fuite de rumeurs

L’Apple Watch Series 8 sera annoncée lors de l’événement iPhone 14 en septembre. En attendant, utilisateur de Twitter et « voyageur temporel de la Terre 616 » @VNchocoTaco alias ShimpApplePro a partagé ce qu’ils entendent sur la gamme. Les détails incluent les couleurs de l’Apple Watch Series 8, le calendrier de production, etc.

Ce que nous savons

Nous savons déjà à quoi nous attendre avec la famille Series 8 sur la base des rapports de Bloomberg. Les différences entre la série 7 et la série 8 seront minimes, tandis qu’une version « Pro » plus chère volera la vedette. Notre amie Shrimp n’a rien à partager ce modèle, mais ils font écho à des rapports antérieurs. C’est remarquable parce que VNchocoTaco attribue la même source derrière une étiquette divulguée pour la série 7 l’année dernière.

Apple Watch série 8 couleurs

Selon la source du voyageur temporel Earth 616, l’Apple Watch Series 8 ressemblera à ceci :

41 mm et 45 mm comme la conception de la série 7

Aluminium Starlight, Midnight, Product Red et Silver

Acier inoxydable en argent, graphite et or

Pas de modèle en titane dans cette version

Si cette liste de couleurs est exhaustive, cela indiquerait une sortie pour le vert et le bleu tout en réintroduisant l’aluminium argenté. Cela semble raisonnable étant donné que la lumière des étoiles coexiste avec l’argent dans la gamme MacBook Air, et la lumière des étoiles est un mélange chaleureux entre l’argent et l’or. Les clients de la série 7 ont exprimé l’absence d’une couleur plus neutre l’année dernière.

Calendrier de publication

En termes de timing, la production de masse est sur la bonne voie pour ce mois-ci selon leur source. Cela indique que la série 8 standard sortira probablement quelques semaines après l’événement Apple début septembre.

Cependant, ShrimpApplePro n’a pas partagé d’informations de leur source sur l’Apple Watch beaucoup plus flashy à venir cette année. Bloomberg a longuement rendu compte d’une version renforcée de la série 8 avec un écran plus grand et un boîtier en titane. En tout cas, nous espérons que cette version suivra également le calendrier de sortie habituel sans retards de production.

Suite

Enfin, les friandises d’aujourd’hui incluent la mention d’une « colle plus forte » pour le boîtier de la montre sur la série 8 par rapport à la série 7. Cela fait écho à une durabilité améliorée comme mentionné précédemment.

Quant à l’omission du titane Édition modèle de la gamme standard, il faut s’y attendre, le matériau haut de gamme étant commercialisé différemment cette année. Si les couleurs de l’Apple Watch Series 8 sont correctes, les montres bleues et vertes vous manqueront-elles ? Préférez-vous que le gris sidéral revienne ? Partagez vos pensées ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :