Une mystérieuse sphère métallique est tombée du ciel au Mexique: les experts excluent les débris spatiaux

Un météorologue mexicain a publié des images d’une sphère métallique énigmatique qui est tombée du ciel et s’est retrouvée dans un arbre. Ce ne serait pas des débris spatiaux.

La mystérieuse sphère métallique. Crédit : Isidro Cano Luna / Facebook

Une mystérieuse grande sphère métallique a été repérée au sommet d’un arbre dans une ville de Mexico. La découverte curieuse, accompagnée de quelques photographies explicatives, a été annoncée sur Facebook par le Dr Isidro Cano Luna, un ancien météorologue de l’Observatoire météorologique de Tacubaya (Mexico) qui a travaillé pendant des années avec le gouvernement fédéral mexicain. Depuis quelques années, l’expert s’est spécialisé dans la réalisation de bulletins météo pour les nombreux followers qui le suivent sur les réseaux sociaux. C’est donc une personne fiable, même si pour le moment il n’est pas exclu que l’énigmatique sphère métallique puisse être une blague.

Tout a commencé le dimanche 31 juillet, lorsque l’objet a été vu tomber du ciel par des témoins. La sphère s’est retrouvée au sommet d’un arbre dans le hameau de Lomas de Rio Medio 4, dans la zone nord de la ville de Veracruz, comme l’a rapporté Luna lui-même. Ceux qui ont vu la sphère tomber ont dit qu’elle faisait un bruit, mais ce n’était pas aussi ardent qu’on pourrait s’y attendre d’un objet rentrant de l’espace. Le fait qu’elle se soit installée sur un arbre est également assez déroutant. Dans son message, Luna a précisé que l’objet semble être en « plastique très dur » ou en un alliage métallique particulier. Il semble également être équipé d’une antenne, comme on peut le voir sur les photographies.

Le météorologue a écrit qu’il pourrait s’agir d’un morceau de la fusée chinoise Longue Marche 5B qui est tombée sur Terre (hors de contrôle) ces derniers jours. Mais comme on le sait, les parties qui ont survécu à la rentrée dans l’atmosphère se sont retrouvées en Asie du Sud-Est, définitivement loin du Mexique, de plus, comme déjà indiqué, la sphère ne présente pas les marques de brûlure typiques d’un objet venant de l’espace. Sans surprise, le Dr Jonathan McDowell, astrophysicien à l’Université de Harvard et au Smithsonian Center for Astrophysics, spécialisé dans les débris spatiaux, a déclaré à Newsweek qu’il doutait que l’objet puisse être lié à des déchets spatiaux. « J’en doute. Il ne se présente pas immédiatement comme un débris spatial. Le timing est également suspect. Cela ne peut pas provenir de la fusée chinoise, qui est tombée d’une autre partie du monde, mais cela pourrait être un canular pour l’imiter. J’ai besoin d’une bien meilleure photo pour dire quelque chose avec certitude », a souligné McDowell.

« C’est un peu difficile à dire d’après la photo : je l’ai un peu amélioré et ça ressemble à une sorte de réservoir de carburant avec un tuyau de carburant », a déclaré au même journal le professeur Martin Sweening, professeur renommé d’ingénierie spatiale. Centre spatial de Surrey au Royaume-Uni. « Il pourrait s’agir d’un réservoir en titane provenant d’un étage de fusée usé, mais il ne semble pas décoloré par la chaleur de rentrée, ni endommagé par un atterrissage à grande vitesse. Cela n’a peut-être rien à voir avec l’étage de la fusée chinoise », a ajouté l’expert.

Dans un deuxième post, le Dr Luna a expliqué que la sphère a été retirée par une équipe spécialisée qui l’a « encapsulée » avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Il était en effet recommandé aux personnes présentes de ne pas s’approcher et de ne pas toucher l’objet en raison du danger potentiel de radioactivité. Un commentaire officiel est donc attendu des autorités mexicaines. Comme indiqué, il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’une blague, liée à la chute de la fusée chinoise. L’observation a naturellement suscité beaucoup de curiosité parmi les passionnés d’OVNI (ou mieux UAP, comme on les appelle aujourd’hui) et beaucoup espèrent un objet extraterrestre. La blague, cependant, semble être l’une des explications les plus plausibles pour le moment.