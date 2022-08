La banque Apple Card Goldman Sachs face à une enquête réglementaire sur les pratiques de cartes de crédit

La banque partenaire d’Apple pour l’Apple Card, Goldman Sachs, a révélé qu’elle faisait l’objet d’une enquête du Consumer Financial Protection Bureau. L’enquête se concentre sur les pratiques de gestion des comptes de carte de crédit de Goldman aux États-Unis, dont Apple Card est une composante majeure.

Tel que rapporté par ReuterGoldman a divulgué l’enquête dans son formulaire trimestriel 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) est la principale agence américaine et le chien de garde pour la protection des consommateurs dans le secteur financier. L’enquête sur Goldman Sachs est centrée sur les pratiques de gestion des comptes de carte de crédit de la banque, qui incluent un certain nombre de facteurs différents.

Goldman a déclaré qu’il coopérait avec l’enquête du CFPB dans son dépôt auprès de la SEC :

L’entreprise coopère avec le Consumer Financial Protection Bureau dans le cadre d’une enquête sur les pratiques de gestion des comptes de carte de crédit de GS Bank USA, notamment en ce qui concerne l’application des remboursements, le crédit des paiements non conformes, la résolution des erreurs de facturation, les publicités et les rapports aux bureaux de crédit. .

Goldman Sachs n’a commencé que récemment à se lancer dans le secteur des cartes de crédit grand public aux États-Unis ; son partenariat avec Apple pour l’Apple Card est la plus grande initiative qu’elle ait prise jusqu’à présent. Reuters souligne que sa seule autre offre principale de carte de crédit à la consommation est une carte de crédit comarquée avec General Motors.

Apple s’appuie sur Goldman Sachs pour une grande partie du backend financier de la carte Apple. Cela inclut des éléments tels que les approbations et les refus, les limites de crédit, les litiges, les rapports du bureau de crédit et bien plus encore.

Allégations de sexisme sur Apple Card

Peu de temps après son lancement, Apple et Goldman Sachs ont été accusés que la discrimination sexuelle affectait les algorithmes utilisés pour déterminer les limites de crédit pour Apple Card. Ces accusations ont déclenché une enquête du Département des services financiers de New York.

Goldman a répondu aux accusations en disant que ses décisions de crédit sont « basées sur la solvabilité d’un client et non sur des facteurs tels que le sexe, la race, l’âge, l’orientation sexuelle ou toute autre base interdite par la loi ». Apple n’a jamais répondu publiquement aux accusations.

À ce stade, il n’y a pas plus de détails sur ce que le CFPB enquête exactement, mais il est probable qu’Apple Card soit au moins incluse dans l’enquête, étant donné le rôle important qu’elle joue dans les activités de cartes de crédit grand public de Goldman.

