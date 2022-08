Comment activer GeForce NOW 120FPS sur les téléphones Android

Le cloud gaming continue de croître et ne fait que s’améliorer chaque jour. GeForce NOW de Nvidia est un excellent service de jeu en nuage qui vous offre le plus grand nombre de jeux à jouer sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui utilise un appareil Android, et en particulier un appareil doté d’un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Le streaming 120FPS est désormais disponible pour les téléphones 120Hz. Voici un guide sur la façon d’obtenir 120FPS dans GeForce Now sur les téléphones Android.

Maintenant, nous savons tous qu’il existe une version gratuite de GeForce NOW disponible pour les utilisateurs, mais les inconvénients sont que vous avez une durée plus courte et que vous ne pourrez pas utiliser les cartes graphiques les plus performantes. Mais maintenant, avec la fonctionnalité 120 FPS activée, cette fonctionnalité n’est réservée qu’à ceux qui ont un certain type d’abonnement à GeForce NOW. Donc, si vous envisagez d’obtenir l’abonnement payant et d’avoir un appareil Android avec un taux de rafraîchissement plus élevé, voici quelques informations sur la façon d’obtenir 120FPS sur GeForce Now.

Comment activer GeForce NOW 120FPS sur Android

Conditions préalables

Abonnement GeForce RTX 3080

Téléphone Android avec écran 120 Hz

Connexion Internet 15 Mbps pour 720p 120 FPS ou 25 Mbps pour 1080p 120 FPS

Application Android GeForce NOW

Abonnez-vous au plan d’adhésion RTX 3080

Ouvrez votre navigateur Web sur votre appareil mobile et rendez-vous sur cette page.

Maintenant, choisissez l’abonnement RTX 3080 entre le forfait d’un mois ou le forfait de six mois.

Le plan d’un mois vous coûtera 19,99 $ par mois et 99,99 $ pendant six mois.

Une fois que vous avez sélectionné le plan, vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour effectuer l’achat.

Détails de l’abonnement RTX 3080

Détails du plan d’adhésion 3080

Obtenez une plate-forme équipée de RTX 3080 avec RTX activé.

Tous les accès exclusifs aux serveurs RTX 3080

Sessions de jeu de huit heures.

Jouez jusqu’à la résolution 4K

Obtenez jusqu’à 120 FPS

Régions disponibles

Avant d’acheter le plan d’adhésion 3080, vous devez savoir que ce plan n’est disponible que dans des régions limitées pour le moment.

Amérique du Nord

Centre des États-Unis

USA Est

Midwest américain

Nord-ouest américain

Sud des États-Unis

Sud-est des États-Unis

Sud-ouest des États-Unis

États-Unis Ouest

L’Europe 

UE Sud-Est

Nord-est de l’UE

Centre de l’UE

UE Sud-Ouest

EU Ouest

Appareils Android pris en charge

Jetons maintenant un coup d’œil à la liste officielle des appareils pris en charge qui ont été révélés par Nvidia. Notez que si vous ne voyez pas un appareil qui a 120 FPS, ne vous inquiétez pas car cela fonctionnera très bien sur votre appareil.

Asus série ROG 5

Galaxy ZFlip 3

Galaxy Z Fold 3

Google Pixel 6 Pro

One Plus 9 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 ultra

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab S7, S7+

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 11

Activer 120 FPS sur l’application GeForce NOW

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Application GeForce NOW sur votre appareil.

Connectez-vous avec le compte qui est abonné au plan d’adhésion 3080.

Maintenant, lancez l’application et appuyez sur le Réglages option.

option. Sélectionnez GeForce NOW puis enfin Qualité du flux .

. Définissez la fréquence d’images comme 120 images par seconde .

. Assurez-vous que votre appareil a le taux de rafraîchissement de 120 Hz activé.

Enregistrez vos modifications et vous devriez maintenant pouvoir jouer à des jeux pris en charge à 120 FPS via GeForce NOW.

Et c’est ainsi que vous pouvez obtenir un gameplay à 120 FPS sur Android via GeForce NOW à condition que vous soyez abonné au plan d’adhésion 3080. Nous espérons que le plan d’adhésion 3080 sera lentement mis à la disposition d’autres régions et que GeForce NOW s’étendra lentement à d’autres pays du monde. Si vous avez le plan d’abonnement 3080 et un appareil d’affichage à 120 Hz, partagez votre expérience sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également: