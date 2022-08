Il y aura une grande différence entre Game of Thrones et House of the Dragon

Nous nous souvenons tous à quel point nous nous sommes amusés et à quel point nous avons apprécié les huit saisons de Game of Thrones, une histoire rude et dure qui n’a parfois pas hésité à nous montrer des situations de violence particulièrement désagréables pour le spectateur. Bien que dans House of the Dragon, il semble que les choses vont changer.

La série fixera des limites

House of the Dragon marque le retour de l’univers Game of Thrones imaginé par George RR Martin dans son livre Blood and Fire et nous raconte les événements survenus à Westeros 300 ans avant ce que l’on a vu dans la série HBO originale. De cette façon, l’histoire se concentrera sur les Targaryen, vous savez, les ancêtres de Daenerys, la célèbre « Mère des Dragons » et qu’au fil des saisons, elle a pris un rôle de plus en plus pertinent.

Eh bien, dans ce voyage du rôle joué par Emilia Clarke, il y avait un détail qui n’est pas passé inaperçu par les téléspectateurs, et qui a été considéré comme une licence indispensable pour comprendre les motivations du personnage, et c’est la violence sexuelle et physique à qu’elle a subie et qui, en quelque sorte, a conditionné les décisions qu’il prendrait plus tard. Surtout quand cette douleur était infligée par ceux qu’il considérait comme des ennemis de sa dynastie.

Eh bien, dans House of the Dragon, toute cette souffrance que nous avons pu voir explicitement dans Game of Thrones à travers les expériences de Daenerys et d’autres personnages féminins va prendre fin, puisque ni la violence sexuelle ni physique contre les femmes ne seront montrées dans la nouvelle série qui HBO Max sera diffusé le 21 août.

Tu ne le verras pas mais tu le sentiras

C’est la scénariste et productrice exécutive de la série pour HBO, Sara Hess, qui a précisé cette décision dans une interview accordée à Vanity Fair. Il y confirme que dans La Casa del Dragón « nous ne représentons pas la violence sexuelle. Nous l’avons laissée hors écran. Au lieu de cela, nous montrons les conséquences et l’impact sur la victime et [en este caso] la mère de l’agresseur.

Il est clair qu’il va y avoir des comparaisons avec Game of Thrones en termes de grossièreté, c’est pourquoi Sara Hess se dit « extrêmement fière » d’avoir pris cette décision et d’avoir choisi de centrer « la violence contre les femmes comme quelque chose d’inhérent à un système patriarcal » qui est constamment perçu dans l’histoire proposée par La Casa del Dragón.

Il existe « de nombreuses séries historiques ou factuelles qui idéalisent des hommes puissants dans des relations sexuelles ou conjugales avec des femmes qui n’étaient, en fait, pas en âge de consentir. Même s’ils étaient prêts à le faire. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que nos protagonistes féminines dans la première partie de House of the Dragon sont contraintes et manipulées pour accepter la volonté de ces mêmes hommes. Cela n’en fait pas nécessairement des violeurs ou des agresseurs, car ce sont généralement des adultes bien intentionnés qui ne peuvent pas voir que ce qu’ils font est traumatisant et répressif. » Cela est dû, selon le scénariste, au fait que « le système dans lequel ils vivent l’a normalisé. C’est moins évident que le viol, mais tout aussi douloureux. […] En général, dépeindre la violence sexuelle comme dans Game of Thrones est compliqué. »

Et vous, êtes-vous d’accord avec le scénariste de House of the Dragon ?