La Wagon Wheel Galaxy immortalisée par James Webb est magnifique, avec des détails inédits

Les scientifiques de la NASA ont publié une nouvelle image étonnante capturée par le télescope spatial James Webb. Voici le magnifique Chariot Wheel Galaxy.

Crédit : NASA, ESA, ASC, STScI

Le télescope spatial James Webb nous a donné une autre image merveilleuse de l’espace lointain, révélant des détails inédits d’un objet extraordinaire. La nouvelle cible du télescope à 10 milliards de dollars était en fait la galaxie ESO 350-40, plus connue sous le nom de Cartwheel Galaxy. Cet immense conglomérat d’étoiles, de planètes, de gaz et de poussières, qui a des dimensions comparables à la Voie lactée, soit environ 150 000 années-lumière, est situé à 500 millions d’années-lumière de la Terre, niché dans la constellation du Sculpteur, un groupe du firmament sud . L’objet est assez bien connu des passionnés d’astronomie pour la forme particulière de la galaxie, qui ressemble beaucoup à la roue en bois d’un vieux char, avec tous les détails en place (du pivot central aux rayons composés de « langues » de gaz et poussière).

La galaxie de la roue du chariot est définie par les astronomes comme une galaxie annulaire, dont l’apparence particulière est le résultat d’une catastrophe cosmique survenue il y a au moins 400 millions d’années ; l’impact avec une galaxie plus petite qui a perturbé la composition de la première – à l’origine en spirale comme la Voie lactée – comme le ferait une pierre jetée dans un étang. La collision avec cet objet mineur a donné naissance à deux anneaux, un interne plus brillant et un externe plus coloré, comme le souligne la NASA dans un communiqué. Les anneaux de gaz et de poussière s’étendent vers l’extérieur et catalysent la formation de nouvelles étoiles, qui peuvent être admirées avec des détails sans précédent grâce au télescope spatial James Webb. Le nouvel instrument, en fait, fonctionne dans l’infrarouge, une longueur d’onde qui vous permet de voir au-delà des nuages ​​​​de poussière et de révéler les secrets qui se cachent derrière. Ces détails n’auraient jamais émergé dans une image capturée en lumière visible par l’œil du télescope spatial Hubble, aussi merveilleuse soit-elle.

L’image de la galaxie est une combinaison de plusieurs observations : celles dans le moyen infrarouge (colorées en rouge) montrent des poussières froides riches en hydrocarbures et autres composés, tandis que les observations dans le proche infrarouge (en bleu, jaune et orange) mettent en évidence des zones à étoiles ou formation d’étoiles (bleu) et d’autres parties de la galaxie. La NASA précise que le noyau brillant au centre de la galaxie abrite d’énormes quantités de poussière chauffée, avec « de gigantesques jeunes amas d’étoiles » dans les zones les plus brillantes. L’anneau extérieur, en expansion depuis environ 440 millions d’années, est au contraire très riche en « berceaux stellaires » et en supernovae. « Lorsque cet anneau se dilate, il pénètre dans le gaz environnant et déclenche la formation d’étoiles », explique l’agence aérospatiale américaine. Grâce à James Webb, les rayons du char galactique sont extrêmement détaillés et montrent la turbulence d’un monde bouleversé par la collision antique. À l’avenir, expliquent les experts, le Chariot Wheel Galaxy reprendra son apparence originale de galaxie spirale.