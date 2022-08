Viva Goals est maintenant disponible pour nous aider à fixer des objectifs et des résultats

Microsoft a publié la version stable de « Vive les buts » u Objectifs vivants. La plate-forme fonctionne sous l’égide de Microsoft Viva et promet d’aider à surveiller les objectifs et à suivre les résultats clés.

Microsoft Viva Goals est une solution de gestion qui prend en charge le marquage des objectifs et des résultats clés (OKR). À la base, Viva Goals est un outil qui vous permet de suivre les progrès vers des objectifs prédéfinis. En s’intégrant à Microsoft Viva, la plateforme aide également les organisations à suivre les progrès des individus et des équipes.

Viva Goals, notre allié pour suivre les objectifs et les résultats

Viva Goals propose un hub rationalisé et unifié, ce qui permet aux organisations d’attribuer facilement des tâches quotidiennes qui aident finalement à atteindre des objectifs à long terme. Dans un article de la communauté technique annonçant sa disponibilité générale, Microsoft a proposé quelques points forts de la plate-forme :

Créer de la clarté : Avec une source de vérité centralisée pour fixer des objectifs, suivre les progrès et évaluer le succès dans toute l’organisation. Créer de la clarté pour l’équipe, relier le travail quotidien aux résultats et s’aligner à tous les niveaux

Concentrez les équipes sur l’impact, pas sur la production : déplacez l’accent de l’effort et de l’activité vers l’impact et les résultats. Partagez les progrès au sein de votre organisation grâce à des tableaux de bord personnalisables. Transformez les données en informations et restez agile à grande échelle.

Concentrez les équipes sur l’impact, pas sur la production : déplacez l’accent de l’effort et de l’activité vers l’impact et les résultats. Partagez les progrès au sein de votre organisation grâce à des tableaux de bord personnalisables. Transformez les données en informations et restez agile à grande échelle. Intégrez les objectifs dans le flux de travail quotidien : gardez les objectifs à l’esprit en intégrant les données et les actions dans les espaces que votre équipe utilise déjà. Comme Microsoft Teams, ADO et les outils de gestion de projets et de données les plus populaires.

Pour déverrouiller et accéder à l’ensemble des fonctionnalités de Viva Goals, les entreprises doivent acheter le SKU Microsoft Viva Goals ou le SKU Microsoft Viva. L’outil est disponible en tant qu’application dans Microsoft Teams et également en tant qu’application Web autonome.

Les clients peuvent acheter et utiliser Viva Goals avec l’application Web sans avoir besoin d’autres produits ou abonnements Microsoft. Cependant, une licence de produit Microsoft Teams est requise si les entreprises souhaitent utiliser Viva Goals via l’application Teams. De plus, Viva Goals peut également fonctionner avec divers services tiers comme Amazon Redshift, GitHub, MySQL, Salesforce, Trello, Zendesk et bien d’autres.