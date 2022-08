AMD confirme que les processeurs de bureau Ryzen 7000 alimentés par Zen 4 arriveront avant la fin septembre

Très attendu : nous savions que les processeurs Ryzen 7000 basés sur Zen 4 d’AMD arriveraient bientôt. Grâce à la patronne de l’entreprise, le Dr Lisa Su, ce délai a été réduit : avant la fin septembre, de nombreux rapports indiquant le 15 septembre comme date exacte.

Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre d’AMD, le PDG Su a confirmé que les processeurs Zen 4 et les cartes mères AM5 très attendus devraient être lancés au cours du trimestre en cours, se terminant le 30 septembre.

« Pour l’avenir, nous sommes sur la bonne voie pour lancer nos tout nouveaux processeurs de bureau Ryzen 7000 5 nm et nos plates-formes AM5 plus tard ce trimestre avec des performances de pointe dans les jeux et la création de contenu », a déclaré Su.

Plusieurs points de vente rapportent qu’AMD annoncera ses processeurs de nouvelle génération au cours de la première semaine de septembre (ou fin août) avant de les lancer le 15 septembre. Les processeurs devaient auparavant arriver à l’automne, soit entre le 22 septembre et Le 22 décembre, il semble donc qu’AMD pourrait lancer ses puces un peu plus tôt que prévu initialement. Vous vous souvenez peut-être que les processeurs Ryzen 5000 alimentés par Zen 3 ont été annoncés en octobre 2020 et lancés le mois suivant.

Le prix des processeurs Ryzen 7000 reste un mystère. Bien qu’il faille le prendre avec un grain de sel, Paul de la chaîne YouTube RedGamingTech (via NoteBookCheck) a donné quelques chiffres, même s’il admet que ceux-ci pourraient changer avant le lancement, surtout si Intel sort des surprises de prix avec Raptor Lake.

Ryzen 5 7600 : 229 $

Ryzen 5 7600X : 299 $

Ryzen 7 7700X : 349 $

Ryzen 7 7800X : 449 $

Ryzen 9 7900X : 549 $

Ryzen 9 7950X : 799 $

La date de lancement de septembre correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles Zen 4 arriverait ce mois-là. Il a également été affirmé que les puces Ryzen 7000 reproduiraient la série Ryzen 5000 et ignoreraient le Ryzen 7 7700X dans la gamme de lancement initiale.

AMD promet que Zen 4 aura une augmentation impressionnante de 35% des performances par rapport à Zen 3 et sera livré avec des vitesses de fréquence bien améliorées. Le processeur présenté au Computex, considéré comme un prototype du Ryzen 9 7950X, fonctionnait à 5,5 GHz sur « la plupart » des threads lors de l’exécution d’une démo Ghostwire Tokyo, et la société a confirmé plus tard que le processeur n’était pas overclocké. AMD a également déclaré que la technologie 3D V-cache utilisée dans le Ryzen 7 5800X3D ferait partie de la nouvelle série.

Ailleurs, Su a déclaré que ses cartes graphiques RDNA 3 Navi 3x et ses puces de serveur Epyc Genoa 5 nm sont sur la bonne voie pour être lancées plus tard cette année.

En ce qui concerne les résultats financiers d’AMD, la société a répondu aux attentes et a annoncé un excellent trimestre qui a vu ses revenus atteindre 6,6 milliards de dollars, en hausse de 70 % d’une année sur l’autre, tandis que son bénéfice net non conforme aux PCGR était de 1,7 milliard de dollars, contre 778 millions de dollars par an. plus tôt. C’est un contraste frappant avec Intel, qui a annoncé une baisse de 22 % des revenus d’une année sur l’autre de 15,3 milliards de dollars et une perte nette de 454 millions de dollars. En conséquence, AMD était brièvement devenu plus précieux qu’Intel, mais Chipzilla a une fois de plus la plus grande capitalisation boursière.

L’enquête Steam la plus récente a montré qu’AMD prenait sa plus grande part de processeur à ce jour (33%). Ce chiffre pourrait grimper encore plus une fois que Zen 4 arrivera.