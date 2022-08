L’immense gouffre au Chili s’agrandit, des glissements de terrain se font entendre : le maire de la ville accuse la mine

Un énorme gouffre s’est ouvert près d’une mine chilienne et continue de s’étendre. Il a augmenté de 7 mètres supplémentaires. Des experts au travail pour comprendre les causes.

Le gouffre au Chili, large de 32 mètres. Crédit : Facebook

Dans l’après-midi du samedi 30 juillet, un gouffre gigantesque s’est ouvert au Chili, près de la mine de cuivre d’Alcaparrosa appartenant à la société Candelaria. Le site est actuellement exploité par la société canadienne Lundin Mining, qui a annoncé la formation du gouffre (ou gouffre) par un communiqué. Heureusement, aucune personne, aucun équipement et aucune infrastructure n’ont été impliqués dans l’accident, cependant l’énorme trou se trouve à quelques centaines de mètres des habitations et d’un centre médical. Les autorités et les citoyens de la municipalité de Tierra Amarilla, où le gouffre s’est formé, sont très inquiets car ils craignent que de nouveaux gouffres ne s’ouvrent et que le terrain de la région – sous lequel sont creusés de grands tunnels pour l’extraction du cuivre – ne soit devenu dangereux.

Initialement, il a été déclaré que le gouffre était « stable », mais la situation est tout à fait différente. En fait, lors d’une conférence de presse, le maire de Tierra Amarilla Cristóbal Zúñiga a déclaré que le gouffre s’agrandit et que des glissements de terrain se font entendre près du site. Le diamètre du gouffre, initialement calculé à 25 mètres, a en fait augmenté de 7 mètres pour atteindre 32 mètres. En revanche, il existe des données contradictoires sur la profondeur. On pensait à l’origine qu’il avait 200 mètres de profondeur, mais l’équipe d’experts envoyée par le Service national chilien de géologie et des mines (Sernageomin) – qui relève du ministère des Mines – a déclaré que la profondeur était de 64 mètres. Le directeur de l’institution, Franklin Céspedes, a également souligné qu’à la base le gouffre a un diamètre supérieur à celui de la surface, égal à 48 mètres. Au fond de la dépression, il y aurait de l’eau souterraine.

Le maire Zúñiga demande aux autorités nationales au nom de tous les citoyens de Tierra Amarilla – à environ 800 kilomètres de Santiago du Chili – de faire toute la lumière sur les causes du mystérieux phénomène, mais surtout qu’il soit établi avec certitude qu’il n’y a pas de risques pour les autres quartiers de la ville (dans lesquels vivent 13 000 personnes). Pourtant, dans un post sur Facebook, le maire ne semble pas avoir de doute sur les failles : « C’est la responsabilité de la mine, l’utilisation des nappes phréatiques sans contrôle, les fortes explosions qui détruisent les sols et nos habitations ont généré ce risque ». et nous devons être sûrs que cela ne se reproduise pas ailleurs. Que Dieu nous bénisse et nous protège, nous continuerons jusqu’à ce que nous ayons des réponses, la tranquillité et la sécurité pour notre municipalité, nous vous tiendrons informés », a commenté Zúñiga. Dans un autre message, il a souligné que la municipalité ira jusqu’au bout pour protéger la communauté de Tierra Amarilla et qu’il est temps de mettre fin à « l’abus et la contamination » des sociétés minières.

Le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde et le complexe minier « Ojos del Salado » – qui comprend également le site d’Alcaparrosa – contribue à 5% de la production de Candelaria. Sous la surface de la municipalité chilienne se trouvent de nombreux tunnels pour l’extraction du métal précieux et le maire pointe du doigt les procédés de fabrication. Pour le moment, cependant, il n’y a aucune confirmation que les fouilles étaient à l’origine du gouffre. Le phénomène peut en effet se produire naturellement en raison de processus karstiques, qui érodent les roches carbonatées jusqu’à ce que le sol s’effondre et génère de grandes dépressions, certaines importantes et profondes de plusieurs centaines de mètres. Il ne reste plus qu’à attendre la fin des investigations du Sernageomin pour connaître les origines exactes du gouffre chilien et savoir s’il existe des risques pour la population locale.