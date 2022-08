Sur le chemin des Anneaux de pouvoir, comment les orcs du Seigneur des anneaux sont-ils apparus et qui les a créés ?

Les orcs ont levé leurs armées et menacé les habitants de la Terre du Milieu au Troisième Âge, lorsque Sauron a tenté de se relever une fois de plus. Cependant, cette espèce habituellement liée aux forces du mal n’a pas été créée par ce seigneur des ténèbres, puisque ses origines remontent à une époque bien plus ancienne. Ils faisaient déjà la guerre avant même le Premier Age. Profitant du fait que The Rings of Power n’est qu’à quelques semaines de sa première, nous vous racontons comment les orcs du Seigneur des Anneaux sont nés.

Qui a créé les orques ?

Melkor, également connu sous le nom de Morgoth, est le plus puissant des Ainur, entités spirituelles créées par Ilúvatar, la divinité. Ce personnage fictif est né de l’esprit du professeur JRR Tolkien et est devenu le seigneur des ténèbres avant que son lieutenant Sauron ne prenne sa place comme l’un des plus grands dangers de la Terre du Milieu. Ce qui semble clair, c’est que les orcs étaient l’œuvre de Melkor, mais pas tellement comment cela s’est passé. C’est parce que la mythologie décrite par Tolkien a muté au fur et à mesure que ses écrits progressaient.

Un orc du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Pendant un certain temps, Tolkien a établi une origine elfique pour les orcs, mais plus tard, il a rejeté cette idée et a même proposé une nature animale. Plus tard, il est revenu sur l’idée qu’ils pourraient être le résultat d’une corruption menée avec les elfes, bien qu’il ait également souligné la possibilité qu’ils soient nés d’hommes et d’elfes. L’une des théories est que Melkor a capturé des elfes Quendi (les premiers elfes) et les a massacrés et corrompus jusqu’à ce qu’ils acquièrent leur nouvelle forme.

Qu’ils viennent d’une race ou d’une autre, ils ont servi Melkor comme soldats dans son armée, jusqu’à ce qu’au Second Âge ils s’isolent dans les ténèbres, car ils étaient au bord de l’extinction. « Ils ont été chassés pendant longtemps, c’est donc leur retour à l’extérieur », a déclaré Lindsey Weber, productrice exécutive de Rings of Power, dans une interview avec IGN. Pour cette raison, dans la série Amazon Prime, ils montreront moins de cicatrices et une apparence moins rugueuse : ils ont été cachés pendant longtemps et sans participer à aucune bataille… pendant une courte période.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront diffusés le 2 septembre sur Amazon Prime Video.