5 séries qui arrivent en août et que vous ne pouvez PAS manquer

L’été n’a traditionnellement pas été le moment d’attendre des développements importants au sein du panorama sériéphile des plateformes de streaming, qui ont préféré réserver leurs gros paris à l’automne. Mais ce 2022, ne nous demandez pas pourquoi, il est devenu l’une des plus grandes et des meilleures fictions à faire en première, à la fois sur HBO Max et Netflix, Disney + et, si vous nous permettez la grâce de la fin de l’article, Amazon Prime Vidéo.

La meilleure série d’août 2022

Bien que nous vous en ayons déjà parlé ces derniers mois, nous allons récupérer la liste des cinq premières (plus une) que vous aurez prêtes en août sur vos plateformes de streaming préférées. Et nous commençons par celui le plus proche de nous, qui arrivera pratiquement maintenant sur Netflix.

Marchand de sable

Date de sortie : 5 août

Adaptation de la bande dessinée de Neil Gaiman publiée pour la première fois en 1989, elle nous raconte l’histoire de Sandman, un être cosmique qui est capturé et emprisonné pendant plus d’un siècle et qui aura pour mission de voyager à travers différents mondes et chronologies pour fixer le chaos qui a suivi sa disparition. Nous mentirions si nous disions que nous n’avons pas envie de le voir MAINTENANT.

Je suis Groot…

Date de sortie : 10 août

Produit dérivé du besoin de Disney d’alimenter sa plateforme de streaming, I am Groot… vient offrir un nouveau regard sur l’un des membres actuels des Gardiens de la Galaxie, que l’on verra entouré de quelques personnages lors de ses folles virées à travers les étoiles. Chaque chapitre sera un bref court métrage, ne vous attendez pas à des durées de 30 ou 50 minutes.

She Hulk : L’avocate She Hulk

Date de sortie : 17 août

La plus proche parente de Bruce Banner, dotée quasiment des mêmes pouvoirs que son cousin, nous renvoie à une série dont tout le monde annonce qu’elle sera consacrée aux avocats et dans laquelle on a pu voir She-Hulk défendre certains super-héros (et méchants ? ?) MCU. On a beaucoup envie de le voir pour savoir quelle importance aura désormais le personnage au sein de l’univers cinématographique.

Andor

Date de sortie : 21 août

Sans aucun doute, il était l’un des personnages de Rogue One qui nous a le plus captivé et celui qui pouvait nous expliquer quelque chose de plus sur la rébellion naissante qui mènera aux événements de Star Wars. Les fans de Star Wars ont donc l’oreille dressée au cas où l’univers galactique sous le commandement de Disney prendrait son envol une fois pour toutes.

La maison du dragon

Date de sortie : 21 août

Que dire du premier spin-off d’une des séries qui ont marqué le panorama sériéphile durant la dernière décennie. Nous voyageons dans le passé, plus précisément 300 ans, pour voir à quoi ressemble la vie au sein de la célèbre maison Targaryen, c’est-à-dire dont un certain Daenerys est issu des événements de Game of Thrones. Faut-il en dire plus pour nous rendre nerveux ?

Et comme si c’était encore le mois d’août…

Si vous nous accordez la licence, nous allons prétendre que le mois d’août de cette année dure quelques jours de plus. Les justes jusqu’à l’arrivée de… savez-vous quelle série ?

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir

Date de sortie : 2 septembre

En effet, à peine 24 heures après la fin du mois d’août, nous aurons Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir disponible sur Amazon Prime Video, qui nous ramène en Terre du Milieu mais à des événements différents de ceux des trilogies cinématographiques de Peter Jackson. Nous rencontrerons quelques-uns des personnages clés qui ont forgé l’histoire des anneaux et, sûrement, nous verrons enfin des événements évoqués dans les films de l’univers cinématographique.