Parce que nous risquons une infection massive de monkeypox

Variole des singes en Italie et en Europe

La crainte est que le virus, déjà endémique dans divers États d’Afrique de l’Ouest et du Centre, puisse s’installer dans des réservoirs animaux dans d’autres parties du monde, à partir desquels les humains pourraient être infectés à plusieurs reprises.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole du singe une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 23 juillet, beaucoup espèrent que le niveau d’alerte le plus élevé de l’Agence des Nations Unies servira de sonnette d’alarme pour empêcher le virus de s’installer dans le monde. La crainte est que le virus, déjà endémique dans divers États d’Afrique de l’Ouest et du Centre – où il se cache chez de petits rongeurs (par exemple dans les écureuils des forêts tropicales africaines) qui peuvent le transmettre à l’homme – finisse par s’installer dans des réservoirs animaux dans d’autres parties du monde, à partir desquelles les humains pourraient être infectés à plusieurs reprises. Comme on le sait, la transmission de personne à personne n’est pas exclue, se produisant principalement par contact avec des fluides corporels (tels que l’exsudat de lésions, mais aussi des gouttelettes salivaires ou respiratoires) ou des objets contaminés, mais le risque que le virus puisse se propager de l’homme à même en dehors de l’Afrique rendrait son éradication beaucoup plus complexe.

En ce sens, la fenêtre temporelle pour contenir l’épidémie mondiale se referme rapidement. Les cas de monkeypox chez l’homme sont en augmentation en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, tandis qu’en Italie on en dénombre plus de 450 depuis que les premières infections hors du continent africain ont été signalées début mai. Au 2 août 2022, l’OMS rapporte un total de 23 351 cas confirmés et 122 cas probables, dont 8 décès, principalement mais pas exclusivement chez des hommes ayant eu des rapports sexuels récents avec un ou plusieurs hommes.

Cas signalés jusqu’au 1er août 2022 / OMS

La plupart des cas signalés au cours des 4 dernières semaines ont été enregistrés dans la Région européenne (59,7 %) et la Région des Amériques (38,5 %). Dans le détail, les 10 pays les plus touchés sont : États-Unis (5 175 cas), Espagne (4 298), Allemagne (2 677), Royaume-Uni (2 546), France (1 955), Brésil (1 369), Pays-Bas (879), Canada ( 803), le Portugal (633) et l’Italie (479), qui représentent ensemble 89,1 % des cas signalés dans le monde. Des chiffres qui, avec une meilleure surveillance, l’accès aux diagnostics et la propagation continue de l’infection, sont destinés à augmenter. Et qui mettent en évidence le besoin d’outils permettant de contrôler ce qui se passe, à commencer par une stratégie globale de vaccination internationale. Les personnes âgées de 42 ans et moins, qui n’ont pas bénéficié de la campagne de vaccination contre la variole qui s’est terminée en 1980, sont sensibles au monkeypox (qui appartient à la même famille de virus que la variole humaine) et ce manque d’immunité de cette partie de la population risque d’alimenter davantage la croissance de cas.

Ignorer la situation, arguant par exemple que le problème ne concerne que les jeunes hommes ayant des relations intimes avec des partenaires masculins, reviendrait à permettre au virus d’infecter non seulement les humains vulnérables, mais de se propager à une grande variété de mammifères sensibles, y compris les primates non humains. et, surtout, les rongeurs urbains, qui créeraient un réservoir permanent qui perpétuerait l’infection dans nos villes. Un scénario qui en Afrique est une réalité déjà difficilement tolérable et qu’il ne faut absolument pas accepter se déroule aussi au niveau mondial.