Les livraisons de smartphones en Europe diminuent, mais Apple se développe grâce à l’iPhone SE 5G

Au deuxième trimestre 2022, les livraisons de smartphones en Europe ont diminué de 11 % en comparaison d’une année sur l’autre, mais Apple a réussi à augmenter ses livraisons et sa part de marché, principalement grâce à son iPhone SE compatible 5G.

Les données proviennent d’une étude de Counterpoint Research; Ce qui est intéressant dans ce rapport, c’est que si l’iPhone SE a été mal accueilli aux États-Unis, il semble maintenant qu’Apple puisse remercier cet iPhone 5G abordable, du moins en Europe.

Bien qu’il ne semble toujours pas que l’iPhone SE 5G sera en mesure de transformer un milliard d’utilisateurs d’Android en switchs, il a aidé la société Cupertino à croître de 3 % par rapport au deuxième trimestre 2021. La part des expéditions passe également de 21 % à 24 % en glissement annuel.

L’étude montre que le marché européen des smartphones a diminué de 11 % en glissement annuel et de 13 % en glissement trimestriel à 40 millions d’unités en 2022, le total trimestriel le plus bas depuis le deuxième trimestre 2020, mais Samsung et Apple ont réussi à augmenter leurs expéditions et leur part de marché en glissement annuel. Ils ont également baissé QoQ en raison de leur retrait du marché russe.

«Les résultats ont été mitigés au deuxième trimestre 2022, et les comparaisons d’une année sur l’autre masquent une dynamique de marché complexe. Beaucoup de choses ont changé en Europe par rapport à l’année dernière et même au dernier trimestre, à la fois d’un point de vue industriel et macroéconomique », a déclaré Jan Stryjak, directeur associé de Counterpoint Research.

Stryjak pense que la situation en Europe reste sombre pour le reste de l’année. « De nombreux pays d’Europe se rapprochent d’une récession et les tensions politiques intérieures dans de nombreux pays au-delà de la Russie et de l’Ukraine augmentent. »

L’iPhone SE 5G a été lancé en mars. Disponible à partir de 429 $, le téléphone de 4,7 pouces au «design classique» possède la puce A15 Bionic, un appareil photo principal de 12MP avec la technologie Deep Fusion, Smart HDR 4 et un certificat de résistance à l’eau iP67.

