Logitech et Tencent fabriquent un ordinateur de poche de jeu en nuage qui devrait sortir plus tard cette année

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Logitech et Tencent Games s’associent pour commercialiser un ordinateur de poche de jeu en nuage, et vous pourrez peut-être même mettre la main dessus avant l’arrivée de votre Steam Deck. L’ordinateur de poche combinera l’expertise de Logitech G en matière de hardware avec les services logiciels renommés de Tencent. Les deux travaillent avec des équipes de Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now pour permettre aux joueurs de jouer à des titres AAA loin de leur PC ou console.

Contrairement à un Steam Deck ou à un Nintendo Switch qui effectue tout le traitement localement, les jeux sur cet ordinateur de poche cloud seraient rendus et joués sur des serveurs supprimés et diffusés sur la console. Les joueurs interagiraient simplement avec eux localement sur l’ordinateur de poche.

Nous sommes ravis d’annoncer un partenariat officiel avec @TencentGames pour commercialiser plus tard cette année un ordinateur de poche de jeu en nuage qui prendra en charge plusieurs services de jeu en nuage. Soyez le premier à en savoir plus en vous inscrivant aux mises à jour des développements : https://t.co/tfAmQMTKCD pic.twitter.com/dNfmuKIz3w – Logitech G (@LogitechG) 2 août 2022

L’annonce d’aujourd’hui se résume à un teaser. Mis à part une date de lancement promise plus tard cette année, nous n’avons aucune information sur le coût du système ou à quoi il pourrait même ressembler.

Les ordinateurs de poche sont en vogue en ce moment, et Logitech et Tencent veulent capitaliser sur leur popularité. En tant qu’ordinateur de poche axé sur le cloud, cependant, il est prudent de supposer que Logitech ne le chargera pas avec le hardware de traitement le plus puissant du marché. Cela devrait réduire les coûts et le rendre plus accessible à un plus large éventail d’acheteurs potentiels.

Avec la prolifération de la 5G et du Wi-Fi rapide, l’infrastructure sans fil est apparemment en place pour soutenir une telle entreprise. Le cloud gaming lui-même a également parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie après quelques contretemps initiaux, plusieurs acteurs majeurs, dont Microsoft, Google et Nvidia, exploitant actuellement des services.

Les smartphones pourraient être un obstacle majeur pour un ordinateur de poche basé sur le cloud. Les téléphones d’aujourd’hui contiennent suffisamment de puissance pour offrir une expérience de jeu mobile solide et ils ne font que s’améliorer avec le temps. Ajoutez un contrôleur dédié comme le Razer Kishi ou le Backbone One et vous avez une plate-forme de jeu mobile sérieuse à votre disposition.

Les parties intéressées sont encouragées à soumettre leur adresse e-mail sur le site Web de Logitech pour être parmi les premières à recevoir des informations sur l’ordinateur de poche de jeu en nuage.