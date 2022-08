Pourquoi en Angleterre ils ont éliminé la date limite sur les aliments frais et pourquoi nous devrions aussi

L’initiative de la chaîne de supermarchés britannique Waitrose, qui a décidé de supprimer la date indiquant à quel moment il est préférable de consommer des fruits et légumes emballés pour réduire le gaspillage alimentaire.

Parmi les différentes stratégies de vente mises en place par les supermarchés pour nous inciter à acheter plus, il y en a aussi qui visent à réduire le gaspillage alimentaire. Ainsi, après les rayons et comptoirs réfrigérés où il est possible d’acheter des produits proches de la péremption à la baisse, il y a aussi ceux qui ont décidé de supprimer totalement la date à laquelle il est préférable de consommer certains aliments. C’est le cas de la chaîne de supermarchés Waitrose, l’une des principales au Royaume-Uni, qui supprimera à partir de septembre la date de péremption d’environ 500 produits frais, laissant au consommateur la liberté de décider s’ils sont bons ou non.

La date de péremption des fruits et légumes emballés

Outre-Manche, Waitrose n’est pas le premier groupe à aller dans ce sens : au début du mois, la multinationale britannique Marks & Spencer a supprimé la date de péremption de plus de 300 fruits et légumes emballés, parmi lesquels laitues, salades, concombres et poivrons, après un succès test, ainsi que les épiceries Tesco, qui se sont débarrassées de la fameuse mention « meilleur avant » sur une centaine de produits frais commercialisés sous leur propre marque. D’autres efforts pour réduire les déchets et l’empreinte carbone des ventes de produits alimentaires incluent également le plus grand service de livraison de lait à domicile du Royaume-Uni, Milk & More, qui a optimisé son système de distribution pour utiliser 500 000 bouteilles de moins par an, après une forte hausse des prix du verre.

Selon le Wrap Resource Action Program du gouvernement britannique, la suppression de la date de péremption des fruits et légumes emballés pourrait permettre d’économiser l’équivalent de 7 millions de paniers alimentaires rien qu’au Royaume-Uni. Les pommes de terre sont l’aliment le plus gaspillé dans le pays, suivies du pain et du lait, indiquent les données Wrap. En revanche, la suppression de la date de péremption de ces produits frais et d’autres n’affecterait pas leur sécurité, car il ne s’agit pas d’une limite à respecter strictement mais plus qu’un seuil indicatif, qui dans le cas d’aliments frais stockés correctement, elle peut être dépassée même de quelques jours et encore dépassée pour les produits industriels secs.

« Les ménages britanniques jettent 4,5 millions de tonnes de nourriture comestible chaque année, ce qui indique que toute l’énergie et les ressources utilisées dans la production alimentaire sont gaspillées – a déclaré Marija Rompani, directrice de la durabilité et de l’éthique chez John Lewis Partnership, propriétaire de Waitrose -. En supprimant la date de péremption de nos produits, nous voulons que nos clients utilisent leur propre jugement pour décider si un produit est bon à manger ou non, ce qui augmentera ses chances d’être mangé et de ne pas devenir un déchet.« .

L’élimination des déchets est clairement un moyen important de rendre notre système alimentaire plus durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les ressources naturelles, tout en aidant les gens à économiser de l’argent. La transformation dans cette direction nécessite la collaboration des détaillants et des marques alimentaires et l’adoption de bonnes pratiques pour la façon dont les produits sont emballés, étiquetés et tarifés, ainsi que des informations correctes pour aider les consommateurs à naviguer dans les différents types d’étiquetage et à réduire le gaspillage alimentaire domestique. .

La mention « à consommer de préférence par » sur les fruits et légumes emballés »il n’est pas nécessaire et crée des déchets car il limite les gens à utiliser leur jugement, contribuant également à la crise climatique» Souligne du Wrap, qui souligne à quel point sa suppression permet aussi des économies sur les dépenses hebdomadaires. Un choix que, de nos jours, compte tenu des nombreuses inquiétudes et incertitudes sur l’avenir proche, non seulement nous pourrions mais devrions tous adopter, en évitant que tant de bonnes choses finissent à la poubelle.