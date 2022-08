Samsung s’associe à iFixit pour lancer un programme d’auto-réparation pour les appareils Galaxy

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung permet désormais à certains propriétaires d’appareils Galaxy de réparer leurs appareils grâce à un partenariat avec le spécialiste du démontage iFixit. Le nouveau programme d’auto-réparation permettra aux bricoleurs d’acheter des versions de rechange d’origine et des outils faciles à utiliser auprès d’iFixit, des points de vente et de service Samsung et au Samsung 837, le magasin phare de la société à New York.

Le programme comprend la famille de produits Galaxy S20 et S21, ainsi que la Galaxy Tab S7+. Ces utilisateurs pourront remplacer l’écran de leur téléphone, la vitre arrière et les ports de charge. Les nouveaux produits phares comme le Galaxy S22 et la gamme de pliables de Samsung ne sont pas inclus.

Les nouveaux kits d’affichage seront accompagnés d’une étiquette de retour pour renvoyer les composants mis au rebut à Samsung pour recyclage sans frais pour le consommateur.

Les utilisateurs auront également un accès gratuit à la vaste bibliothèque de guides de réparation en ligne d’iFixit qui fournissent des instructions visuelles et écrites étape par étape. Si vous rencontrez une question, rendez-vous simplement sur le forum de la communauté iFixit pour demander de l’aide.

« Samsung Self-Repair est un autre moyen pour les clients de prolonger la durée de vie de leurs appareils, avant qu’ils ne soient recyclés », a déclaré Mark Williams, vice-président du service client chez Samsung Electronics America.

iFixit a investi massivement dans le secteur de la réparation de bricolage ces derniers temps. À la fin de l’année dernière, iFixit s’est associé à Microsoft pour faciliter la réparation des appareils Surface par les consommateurs et, en avril, Google s’est engagé à proposer des versions de rechange d’origine pour ses téléphones Pixel. iFixit vend également des composants de rechange Steam Deck, notamment des batteries, des ventilateurs, des manettes et des écrans de remplacement.

Ceux qui préfèrent laisser quelqu’un d’autre faire le sale boulot peuvent apporter leurs appareils dans plus de 2 000 centres de réparation à travers le pays où un travail typique prend deux heures ou moins. Samsung possède également plus de 550 fourgonnettes « We Come To You » qui offrent un service en personne dans un rayon de 30 à 60 minutes en voiture. Il existe même une option de service par courrier si vous souhaitez envoyer votre appareil directement à Samsung pour réparation.

Sammy expérimente par ailleurs une nouvelle fonctionnalité appelée « mode de réparation » qui protège les données sensibles des techniciens de réparation curieux. Compte tenu de l’utilité de cette fonctionnalité, nous sommes surpris qu’elle ne soit pas déjà intégrée au niveau du système d’exploitation.