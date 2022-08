Cardhop 2.1 ajoute une intégration Fantastical améliorée, un widget de partage de code QR, etc.

Cardhop est l’un des meilleurs moyens de gérer et d’interagir avec vos cartes. L’application, créée par Flexibits, a maintenant reçu une grosse mise à jour avec des demandes attendues depuis longtemps, et encore plus d’intégration avec son application frère Fantastical.

Cardhop 2.1 souhaite améliorer l’intégration avec Fantastical en permettant à l’application de créer des événements et des tâches dans l’application de calendrier qui renvoient à des actions Cardhop spécifiques.

Par exemple, vous pouvez demander à Cardhop de créer une tâche dans Fantastical pour appeler un contact spécifique, en plaçant un lien vers l’action Cardhop Call dans les notes de la tâche. Ou peut-être pourriez-vous planifier un moment pour FaceTime avec un autre de vos contacts. Cardhop transmettra cela à Fantastical pour créer l’événement et le placer dans votre calendrier, en renvoyant à nouveau à l’action FaceTime pour ce contact.

Une autre fonctionnalité intéressante de Cardhop 2.1 est le nouveau widget de code QR de carte de visite, qui place le code QR de l’une de vos cartes de visite sur l’écran d’accueil ou la vue Aujourd’hui de votre iPhone, ce qui facilite le partage avec les autres.

Enfin, avec Celebrations, Cardhop a renommé sa fonction « Anniversaires » afin que les utilisateurs puissent configurer un rappel pour les anniversaires comme ils le peuvent avec les anniversaires. Avec cela, l’application vous avertira le jour et effectuera une action dans Cardhop pour envoyer vos meilleurs vœux.

La mise à jour 2.1 introduit également de nouvelles actions pour démarrer des discussions et des appels dans Microsoft Teams. Les utilisateurs peuvent désormais coller une URL de réseau social dans Cardhop et lui faire extraire et afficher le nom d’utilisateur plutôt que l’URL, ainsi qu’un tas de correctifs et de modifications.

Flexibits dit même qu’il a amélioré l’expérience globale pour ceux qui exécutent la version bêta d’iOS 16 lors de l’utilisation de Cardhop.

Cardhop 2.1 et Fantastical sont tous deux téléchargeables gratuitement sur l’App Store. Pour obtenir toutes les fonctionnalités, Flexibits propose un essai gratuit de 14 jours pour l’abonnement Premium. Après cela, le grand duo de logiciels coûte 4,99 $/mois ou 39,99 $/an (3,33 $/mois). Il existe également un plan de partage familial à partir de 7,99 $/mois ou 64,99 $/an.

Comment aimez-vous cette mise à jour? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :