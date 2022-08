Pourquoi la Pologne a déclaré les chats une « espèce exotique envahissante »

Le chat domestique a été inclus dans la liste des « espèces exotiques envahissantes » par l’Académie polonaise des sciences, comme l’avait déjà fait l’UICN. Parce qu’il a raison.

Un chat domestique essaie d’attraper un oiseau dans le jardin. Crédit : Pixabay

L’Académie polonaise des sciences a défini les chats comme une « espèce exotique envahissante », en les incluant dans la liste des animaux qui causent des dommages importants à la faune et à l’équilibre des écosystèmes indigènes (locaux). La décision, détaillée dans une note de l’institut faisant autorité, a été littéralement prise d’assaut par les propriétaires des chats, qui soutiennent qu’une telle initiative pourrait favoriser l’abandon et la maltraitance des petits chats. Une réponse émotionnelle exagérée qui n’a rien à voir avec les nobles intentions de l’académie, qui n’a fait que réitérer ce que les scientifiques nous disent depuis un certain temps. Chats domestiques (Felis silvestris catus), bien qu’adorables amis à quatre pattes, n’existent pas dans la nature ; ils ont été créés par l’homme à partir du chat sauvage et introduits dans pratiquement tous les habitats de la planète où notre espèce a posé le pied. Cela a eu de très lourdes répercussions sur la petite faune, exterminée par la nature prédatrice des félins. Pas étonnant que les chats soient déjà classés parmi les 100 espèces exotiques et envahissantes les plus nuisibles par le Groupe d’étude sur les espèces envahissantes (ISSG) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’organisme le plus autorisé au monde qui s’occupe de la protection des biodiversité.

Dans le communiqué de presse publié par l’Académie polonaise des sciences pour justifier ce classement, il est d’abord fait référence à l’origine du chat domestique, probablement domestiqué pour la première fois il y a environ 10 mille ans « dans le berceau des grandes civilisations de l’ancien Proche-Orient, qui s’étendait de la vallée du Nil jusqu’au sud de la Mésopotamie ». A la lumière de ce détail, les experts polonais soulignent que « d’un point de vue purement scientifique, en Europe, et donc aussi en Pologne, elle doit être considérée comme une espèce exotique ». Le chat sauvage existe naturellement aussi en Europe (Felis silvestris silvestris) et est une sous-espèce du chat sauvage dont est issu le chat domestique, mais c’est un animal qui vit parfaitement intégré dans les rouages ​​des écosystèmes, avec des nombres et une distribution tels qu’ils ne causent pas de dommages aux populations de petits animaux dont il se nourrit et donc aux équilibres écologiques. Le chat domestique, en revanche, a été introduit partout et en nombre anormal (en expansion continue), avec un impact catastrophique sur la faune indigène.

Par exemple, des scientifiques polonais citent l’étude « Les chats tuent chaque année des millions de vertébrés dans les terres agricoles polonaises » publiée dans la revue scientifique Global Ecology Conservation par des chercheurs de l’Université de Varsovie, de l’Institut de recherche forestière, de l’Institut de conservation de la nature et de l’Institut de recherche sur les mammifères. . L’équipe dirigée par le professeur Dagny Krauze-Gryz a déterminé que chaque année en Pologne les chats ramènent chez eux 48,1 millions de mammifères et en tuent plus de 583 millions, tandis que pour les oiseaux ils rapportent 8,9 millions et en tuent 135,7 millions. Un véritable carnage qui érode les populations de ces animaux et altère l’équilibre naturel. Les dégâts sont similaires dans les autres pays où le chat domestique a été introduit. En Australie, où plusieurs villes ont imposé des laisses, des couvre-feux et d’autres restrictions aux propriétaires de chats pour protéger la faune locale, selon l’étude « Compter les corps : estimer le nombre et la variation spatiale des reptiles, oiseaux et mammifères australiens tués par deux mésoprédateurs invasifs » Les petits chats domestiques et errants tuent chaque année 466 millions de reptiles, 265 millions d’oiseaux et 815 millions de petits mammifères. Le document du gouvernement australien « Tackling Feral Cats and Their Impacts – Frequently Asked Questions » indique que depuis que les chats ont été introduits en Australie, ils ont provoqué l’extinction d’au moins 20 espèces de petits mammifères indigènes et qu’ils risquent aujourd’hui d’en éteindre 120 autres. L’impact des chats domestiques en liberté sur la faune des États-Unis Une étude menée par des chercheurs du Smithsonian Conservation Biology Institute et du US Fish and Wildlife Service indique que les chats domestiques lâchés par leurs propriétaires abattent jusqu’à 3,7 milliards d’oiseaux et jusqu’à 22,3 milliards de petits mammifères chaque année aux États-Unis. Même en Italie, nos amis à quatre pattes chassent plus de 200 espèces de petits animaux.

Face à ces chiffres dramatiques, les propriétaires de chats haussent souvent les épaules, disant que c’est normal, que c’est « dans leur nature » de s’attaquer à d’autres animaux. Très vrai, mais comme précisé, le chat domestique n’existe pas dans la nature, c’est une création de l’homme capable de causer d’énormes dégâts s’il n’est pas maîtrisé. Avec la décision d’inclure les chats parmi les espèces exotiques envahissantes, l’Académie polonaise des sciences a simplement souligné ce qui était évident depuis un certain temps, réaffirmant un concept déjà exprimé par l’UICN. Pour endiguer ces massacres, il a seulement recommandé aux propriétaires de garder leurs chats à la maison autant que possible, en faisant clairement référence à la saison de reproduction des oiseaux. Mais comme cela arrive trop souvent de nos jours, l’test des scientifiques experts est devenu la cible de la haine et de la bêtise de ceux qui sont incapables d’interpréter des informations claires et étayées par des données incontestables. L’académie a dû préciser dans un post ultérieur qu’elle s’oppose fermement à toute cruauté envers les chats et ne justifie aucun abus à leur encontre, ainsi que l’abandon. Mais il n’a jamais encouragé un comportement aussi méprisable. Il demandait seulement plus de jugement aux propriétaires de chats, essayant de les sensibiliser aux graves problèmes que peuvent causer des amis heureux. Nous devrions tous tenir compte des scientifiques et du cri d’avertissement de la faune sans défense.