La PS5 va supprimer une fonctionnalité dont vous ignoriez l’existence (et cela en dit long sur nous)

On dit souvent qu’on tient toujours pour acquis un travail bien fait et qu’on ne ressent pas le besoin de le mettre en valeur, de le proclamer aux quatre vents, alors que quand c’est le contraire et qu’on n’est pas satisfait, on lance toute notre colère sur les réseaux sociaux pour dénoncer à quel point la nourriture était mauvaise, la saleté dans la chambre d’hôtel ou le peu qu’il nous a fallu pour réparer le fer à repasser. C’est-à-dire que cela nous coûte des horreurs pour que quelqu’un reçoive un mot d’affection et de gratitude de notre part lorsque nous voyons un comportement exemplaire.