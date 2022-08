Comment jouer à Genshin Impact sur Windows PC et Mac

Genshin Impact est un jeu RPG en monde ouvert très populaire qui a été développé par miHoYo. Le jeu a une très grande base de joueurs sur les appareils Android et iOS. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui joue régulièrement au jeu sur mobile et que vous avez maintenant décidé de jouer au jeu sur votre PC ou Mac, eh bien vous le pouvez maintenant ! Il existe plusieurs façons que vous pouvez suivre pour jouer facilement au jeu. Dans ce guide, nous montrerons les multiples façons que vous pouvez suivre pour jouer à Genshin Impact sur PC ou Mac.

Vous pensez peut-être, pourquoi n’installez-vous pas simplement un émulateur, n’est-ce pas ? Vous ne vous trompez pas, mais encore une fois, comme nous le savons, les émulateurs sont un peu lents et utilisent beaucoup de ressources, ce qui entraîne des performances lentes et lentes. Et il y a aussi les bloatwares et publicités supplémentaires qui apparaissent dans les émulateurs Android. Donc, si vous envisagez de jouer à Genshin Impact sur votre PC sans avoir à perdre votre temps sur les émulateurs Android, ce guide est fait pour vous.

Il existe un bon nombre de façons que vous pouvez utiliser pour jouer à Genshin Impact sur votre PC ou Mac. Avant de commencer, il y a quelques choses dont vous avez besoin pour essayer les différentes façons de jouer à Genshin Impact.

Un compte HoYovere

Connexion Internet

Comment jouer à Genshin Impact sur un PC Windows

Via Epic Games Store

Epic Games Store est une boutique de jeux qui vous permet d’acheter et d’installer un certain nombre de jeux pour votre PC Windows. La meilleure partie d’Epic Games Store est que vous pouvez installer et jouer à Genshin Impact sur votre PC via Epic Games Store. Voici comment vous pouvez jouer au jeu.

Tout d’abord, ouvrez le navigateur Web sur votre PC et rendez-vous sur Site Web d’Epic Games. Maintenant, cliquez sur le bleu Télécharger bouton dans le coin supérieur droit. La Lanceur de jeux épiques sera maintenant téléchargé sur votre PC. Une fois téléchargé, installez le lanceur Epic Games, puis créez un compte ou connectez-vous avec un compte existant à Epic Games.

Maintenant que vous êtes connecté, il vous suffit de cliquer sur l’icône de recherche et de saisir Impact Genshin. Clique sur le Ajouter à la bibliothèque bouton, Suivant, cliquez sur Installer. Le jeu va maintenant être téléchargé et installé sur votre PC. Lancez simplement le jeu depuis votre bureau. Connectez-vous avec votre compte HoYoverse et vous êtes prêt à partir.

Via Google Play Store

Le Google Play Store est une excellente plateforme qui vous permet de télécharger et d’installer une tonne de jeux et d’applications. Eh bien, nous savons également que vous pouvez installer des applications Android sur un PC Windows 11. Maintenant, l’installation de ces jeux et applications Android vous obligeait à charger le fichier APK. Bien sûr, cela ressemble à une chose simple et facile à faire. Mais, et si je vous disais que vous n’avez rien à faire pour installer le jeu sur votre PC ? Suivez ces étapes pour installer Genshin Impact à partir du Google Play Store sur votre PC Windows 11.

Lancez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur Google Play Store. Assurez-vous que vous êtes connecté au PlayStore en utilisant votre compte Google Play. Une fois connecté, rendez-vous dans la barre de recherche au centre de l’écran. Tapez Impact Genshin et appuyez sur la touche entrée. Ou simplement cliquez sur ce lien pour accéder au Genshin Impact Google Play Store. Une fois que vous voyez le jeu Genshin Impact dans les résultats de la recherche, sélectionnez-le. Vous verrez un bouton vert indiquant installer sur Windows.

Cliquez sur le bouton et le programme d’installation sera téléchargé sur votre PC. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d’installation pour commencer à installer Genshin Impact sur votre PC Windows 11. Une fois l’installation terminée, lancez simplement le jeu, connectez-vous avec votre compte et vous êtes prêt à partir.

Comment jouer à Genshin Impact sur Mac

Genshin Impact n’a pas de jeu réel disponible pour jouer sur les PC macOS. Cependant, si vous parvenez à installer Windows 11 sur vos PC équipés de puces Intel ou Apple M1, vous pourrez jouer au jeu facilement. Afin de savoir comment installer Windows 11 sur votre Mac, vous pouvez suivre ce guide.

Une fois que vous avez réussi à installer Windows 11 sur votre Mac particulier, vous pouvez télécharger et installer Epic Games Launcher pour télécharger et jouer gratuitement à Genshin Impact sur Mac. Suivez simplement les étapes mentionnées ci-dessus pour installer le jeu sur votre PC.

Comment jouer à Genshin Impact en utilisant un service de jeu en nuage

Maintenant, que vous ayez un Mac ou un PC Windows ou que vous ayez un PC qui ne réponde pas aux exigences pour jouer au jeu, vous pouvez utiliser les services de jeux en nuage. GeForce Now de Nvidia est la plate-forme de jeu en nuage que vous devez choisir si vous voulez jouer à Genshin Impact sur n’importe quel PC. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à GeForce NOW et de choisir le forfait qui vous convient le mieux. Vous pouvez maintenant jouer à Genshin Impact ainsi qu’à des centaines d’autres jeux populaires en utilisant n’importe quel PC, un navigateur Web et une connexion Internet.

Et c’est ainsi que vous pouvez jouer facilement à Genshin Impact sur Windows PC ou Mac. Maintenant, dans le cas des utilisateurs de Mac, il est fortement suggéré de jouer au jeu en utilisant un service de jeu en nuage. Il est simple et facile à configurer et vous bénéficiez également de la possibilité de jouer à un bon nombre de jeux pour un abonnement mensuel. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

