Deux gros astéroïdes s’approchent de la Terre le dernier week-end de juillet

Entre le 30 et le 31 juillet, deux astéroïdes gros comme des gratte-ciel feront un passage rapproché vers notre planète, filant à grande vitesse.

Durant le week-end deux gros astéroïdes passeront à proximité de la Terre, la « saluant » en toute sécurité, selon les calculs des scientifiques. Les deux pierres de l’espace, en effet, ne présentent aucun risque d’impact avec la surface de notre planète. Et c’est une bonne chose, étant donné que les dimensions, bien que non comparables à celles de gros astéroïdes (ou comètes) capables de déclencher des événements d’extinction de masse, sont encore suffisantes pour effacer des villes entières des cartes géographiques et provoquer des destructions à l’échelle régionale. Notamment le second, classé « astéroïde potentiellement dangereux » (PHA, Potentially Hazardous Asteroid) par la NASA. Voici ce que nous savons des deux corps célestes.

Le premier astéroïde à nous rendre visite sera 2016 CZ31, qui passera au plus près dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juillet, plus précisément à 01h02 heure italienne le 30 juillet (23h02 le vendredi 29 temps universel coordonné ou UTC). L’objet du Centre de coordination des objets proches de la Terre de l’Agence spatiale européenne (ESA) a un diamètre estimé à 130 mètres, similaire en taille à ceux de la tour Telecom Italia à Naples et de la Torre Pontina à Latina. Au point le plus proche, il se trouvera à environ 2,8 millions de kilomètres de la Terre, soit environ 7 fois la distance moyenne qui sépare notre planète de la Lune (384 000 kilomètres). L’objet filera à une vitesse de 15,5 kilomètres par seconde, ce qui équivaut à plus de 55 000 kilomètres par heure. Sur une vingtaine de mètres, il n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux (PHO – Potentially Hazardous Object) par la NASA, qui regroupe tous les corps célestes d’un diamètre minimum de 150 mètres et qui s’approchent à au moins 7,5 millions de kilomètres de l’intersection avec le L’orbite terrestre. Selon l’agence aérospatiale américaine, le diamètre estimé est compris entre 97 mètres et 220 mètres, il pourrait donc encore être classé comme PHO.

Le deuxième objet à « toucher » la Terre sera le 531944 2013 CU83, qui passera au-dessus de nos têtes à 01h37 le dimanche 31 juillet heure italienne (23h37 UTC). Selon l’ESA, il a un diamètre estimé à 190 mètres, soit un peu moins que l’imposant gratte-ciel de la Région du Piémont à Turin (209 mètres). Selon le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, son diamètre pourrait atteindre 320 mètres. La pierre spatiale fera le passage rapproché à une distance bien supérieure à 2016 CZ31, car elle sera à près de 7 millions de kilomètres, soit environ 18 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Les distances peuvent sembler énormes, mais en termes purement astronomiques, elles sont limitées. Ce n’est pas un hasard si 531944 2013 CU83 est entièrement inclus dans la liste des objets potentiellement dangereux, en termes de taille et d’approche de la Terre. C’est un peu plus lent que le premier visiteur, voyageant à 5,9 kilomètres par seconde, soit environ 21 200 kilomètres par heure.

En cas d’impact avec la surface de la Terre, un tel objet libérerait suffisamment d’énergie pour détruire une ville comme New York, causant des millions de morts. Il n’est absolument pas comparable au terrifiant chicxulub – d’environ 10 kilomètres de diamètre – qui provoqua l’extinction des dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années (et de nombreux autres groupes d’animaux), à la fin du Crétacé, mais s’il visait à la planète nous aurions de sérieuses raisons de nous inquiéter. Heureusement, les agences aérospatiales étudient des conceptions pour dévier ou détruire des objets sur une trajectoire de collision avec la Terre, comme la mission DART.