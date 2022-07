Des jeux vidéo sur TikTok ? C’est la fonction que vous pouvez déjà utiliser sur votre mobile

TikTok n’est pas le premier réseau social à jeter son dévolu sur le marché du jeu vidéo, conscient que c’est un phénomène qui ne cessera de croître et qu’il peut rapporter une bonne somme de revenus. Surtout si l’on tient compte du fait que le nombre d’utilisateurs potentiels avec un téléphone portable en poche est chaque jour un peu plus élevé que le précédent. Alors, comment pouvez-vous résister à faire partie d’une industrie aussi florissante avec un revenu pratiquement garanti ?

mois de tests

C’est un fait que TikTok veut faire le saut vers les jeux vidéo et, même si c’était quelque chose qui était connu depuis des mois en raison de mouvements qu’il avait menés avec des entreprises telles que Zynga (avec des titres tels que Disco Loco 3D), il ne nous manquait plus que le moment où ces petits divertissements seraient disponibles sur le réseau social.

Et ce moment est arrivé car si vous regardez sur votre mobile et ouvrez l’application TikTok, vous pourrez voir des publications dans lesquelles la possibilité de profiter de ces petits passe-temps a été ajoutée. Et gardez à l’esprit que le format choisi par le réseau social n’est autre que le contenu associé à une publication, c’est-à-dire presque au même niveau que la vidéo ou la musique que nous choisissons pour accompagner notre danse en direct.

Comment ajouter un jeu sur un TikTok

Si vous souhaitez commencer à partager des jeux vidéo dans TikTok dès maintenant, il vous suffit de procéder comme suit. Et la première chose est d’ouvrir l’application et d’aller créer un nouveau contenu dans le réseau social, en cliquant sur l’icône avec le «+» que vous avez en bas. Ensuite, vous enregistrez la vidéo avec la durée que vous souhaitez et cliquez sur le bouton Suivant.

Et c’est là qu’intervient l’important car sur l’écran Publier vous aurez la possibilité d’ajouter un lien. Lorsque vous y touchez, vous verrez en bas qu’ils nous offrent la possibilité de joindre un mini-jeu. Nous touchons donc à ce raccourci et nous passerons à la page suivante, où les titres sont déjà disponibles avec un bouton Sélectionner pour conserver celui que nous aimons le plus.

A ce jour, les mini-jeux disponibles sur TikTok sont au nombre de sept :

Basket-ball FRVR (de FRVR)

Appuyez sur la différence (par Lotem)

Peek a Who (de Nitro)

Pride Run (du vaudou)

Influencer Run (par Voodoo)

Destroyer spatial (de Nitro)

Le cauchemar de M. Aim Lab (de Aims Labs)

En appuyant sur ce bouton de sélection automatique, vous reviendrez à l’écran de publication avec le lien vers le mini-jeu déjà ajouté, comme vous pouvez le voir sur l’écran ci-dessus à droite. Enfin, il vous suffit de vérifier que toutes les données de la nouvelle vidéo que vous allez télécharger sur TikTok sont correctes et de cliquer sur Publier.

Tous ceux qui verront votre publication pourront jouer à quelques parties de basket-ball ou à tout autre mini-jeu que vous aurez sélectionné parmi ceux disponibles, qui, soit dit en passant, augmenteront progressivement dans les mois à venir.