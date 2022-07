Il vous est impossible de reconnaître cet acteur Marvel dans son nouveau rôle

Les exemples sont nombreux comme Charlize Theron dans le film Monster, pour lequel elle a remporté l’Oscar, ou des acteurs qui se sont spécialisés dans ce type de rôle, comme Doug Jones, qui a donné vie à la bête phare du Labyrinthe de Pan, ou le homme amphibien dans la forme de l’eau. Un exemple également très récent d’un acteur qui a mené à bien ce processus de transformation complète a été Colin Farrell, qui pour donner vie au Pingouin dans le film The Batman a dû recourir à des prothèses qui le rendaient pratiquement méconnaissable.

Bien que si nous parlons d’être méconnaissable, cet acteur Marvel peut prendre le jackpot. Connaissez-vous Sébastien Stan ?

un acteur caméléon

La star de Marvel Sebastian Stan, dont vous vous souviendrez pour avoir donné vie à Bucky Barnes (alias le Soldat de l’Hiver), l’ami le plus proche de Steve Rogers (alias Captain America) au sein des séries et films du MCU (Marvel Cinematic Universe), partagé sur son Instagram il y a quelques jours une image de son personnage dans son prochain film. Sur cette photographie, il est possible de voir une personne avec un grand nombre de malformations faciales. Une figure bien différente de celle de l’idole du cinéma à laquelle l’acteur nous a habitué.

Cette transformation de l’interprète a été réalisée pour le nouveau projet de la société de production cinématographique indépendante A24, A Different Man.Dans ce film, Sebastian Stan incarnera Edward, un fugitif de la justice qui, après avoir subi une chirurgie faciale complexe, devient obsédé. avec l’acteur principal dans un film qui racontait son passé.

Sebastian Stan est méconnaissable avec des prothèses extrêmes sur le tournage de A Different Man – Célébrité Express 💫 (@expressceleb) 27 juillet 2022

Au casting, outre Sebastian Stan, on retrouve d’autres acteurs et actrices comme Renate Reinsve, Adam Pearson, Neal Davidson ou encore Juney Smith. Réalisé par Aaron Schimberg, auteur d’autres projets tels que Chained for Life, Go Down Death ou Late Spring: Regrets for Our Youth.

Ce n’est pas la première fois

Cependant, ce n’est pas la première fois que Sebastian Stan doit subir un processus prothétique pour un rôle. Bien que moins sévère, l’acteur a dû porter une série de prothèses pour incarner Tommy Lee dans la série originale Hulu Pam & Tommy.

Bien qu’il ait lui-même avoué dans une interview que le changement le plus radical qu’il ait dû expérimenter a été d’apprendre à jouer de la batterie. Lors d’une interview avec ET, il a avoué que « puisque je ne joue pas de la batterie, je ne joue d’aucun instrument […] Donc, me jeter là-dedans et apprendre à partir de zéro était assez effrayant. »

Et toi? Avez-vous hâte de voir le nouveau film de Sebastian Stan ?