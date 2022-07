Qu’est-ce qu’Escherichia coli: symptômes, complications et traitement de l’infection causée par la bactérie

Une bactérie appelée Escherichia coli vit dans nos intestins et nous aide à digérer, mais dans certains cas, elle peut se transformer en un agent pathogène dangereux.

Micrographie électronique à balayage d’Escherichia coli. Crédit : Laboratoires Rocky Mountain / NIAID / Pixabay

Escherichia coli (E.coli) est une bactérie qui fait partie de la flore intestinale naturelle des mammifères (y compris l’homme) et d’autres animaux à sang chaud, comme les oiseaux. Il vit normalement en colonies abondantes dans le dernier appareil de l’intestin, le côlon. Néanmoins, dans certaines circonstances, il peut se transformer en agent pathogène occasionnel, responsable de diverses maladies, y compris graves. Pour cette raison, il est considéré parmi les micro-organismes strictement contrôlés dans la gestion de la qualité de l’eau. Une fois qu’une certaine concentration a été dépassée, l’interdiction de baignade est déclenchée, comme cela s’est produit récemment pour 28 zones le long de la côte de l’Émilie-Romagne. Voici ce que nous savons de cette bactérie, ce qu’elle cause et comment les infections sont traitées.

Qu’est-ce qu’Escherichia coli

Comme le précisent les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité, Escherichia coli est une bactérie Gram-négative (c’est-à-dire qui reste rose après coloration de Gram) qui constitue « le principal commensal aérobie colonisant le côlon ». En d’autres termes, c’est l’espèce la plus abondante et la plus commune dans notre intestin. Elle fait partie du groupe des entérobactéries et joue un rôle fondamental dans le processus de digestion. E. coli se décompose en dizaines de sérotypes et la plupart des souches sont inoffensives, mais comme indiqué, ces bactéries peuvent se transformer en agents pathogènes dangereux. La forme du micro-organisme est celle typique de la tige, avec une longueur de 1 à 2 micromètres. Dans notre intestin, il est si abondant que pour chaque gramme de matières fécales, l’être humain expulse de 10 à 100 millions de cellules.

Quelles maladies cause Escherichia coli

Les Manuels MSD indiquent que certaines souches d’E. coli provoquent des diarrhées, mais toutes peuvent déclencher une infection plus ou moins grave lorsqu’elles envahissent des sites stériles, comme les voies urinaires. Parmi les maladies causées par Escherichia coli figurent les infections des voies urinaires (la pathologie la plus courante associée à la bactérie) ; l’infection entérique, qui n’affecte que certaines souches ; infection invasive ou bactériémie, rare chez l’adulte mais pas chez le nouveau-né ; et l’infection dans d’autres parties du corps. Dans les infections urinaires, ce sont généralement des infections « ascendantes », c’est-à-dire qu’elles passent du périnée à l’urètre. Dans certains cas, Escherichia coli peut également déclencher une prostatite et une maladie inflammatoire pelvienne.

Colonie d’E. coli en croissance

Complications des infections à Escherichia coli

Des infections invasives ou des bactériémies peuvent apparaître à la suite d’un traumatisme intestinal (par exemple après un accident de voiture), de cancers du côlon et d’autres maladies qui permettent aux colonies bactériennes E. coli de la flore intestinale de passer dans la circulation sanguine et donc d’entraîner une infection dangereuse prolongée . Certaines souches d’Escherichia coli, comme l’indiquent les Manuels MSD, ont acquis des gènes qui les ont rendues pathogènes. E. coli entérohémorragique, par exemple, peut provoquer une diarrhée accompagnée d’une perte de sang, d’autres peuvent déclencher une diarrhée aqueuse ou inflammatoire. Les souches agressives d’E. Coli peut également déclencher une septicémie et une méningite potentiellement mortelles. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, la bactérie peut éventuellement déclencher « une forme d’insuffisance rénale potentiellement mortelle appelée syndrome hémolytique et urémique », comme l’explique l’Institut Humanitas.

Micrographie électronique à basse température d’un groupe de bactéries E. coli, agrandie 10 000 fois. Crédit : wikipédia

Symptômes de l’infection à E. coli

Parmi les symptômes les plus courants causés par une infection à E. coli figurent la diarrhée (même avec du sang), des douleurs abdominales intenses (crampes), des nausées et des vomissements, comme le précise l’Institut Humanitas.

Comment êtes-vous infecté par Escherichia coli

Les principales sources d’infection à E. coli sont l’eau et les aliments contaminés par la bactérie ingérée. Les aliments les plus à risque sont les fruits et légumes non lavés, la viande crue/insuffisamment cuite et le lait non pasteurisé. La bactérie étant thermolabile, c’est-à-dire qu’elle est détruite par la chaleur, les aliments cuits ne représentent pas de danger. Il est également possible l’infection fécale-orale de personne à personne, en entrant en contact avec des sujets infectés qui, par exemple, ne se lavent pas bien les mains. Les surfaces contaminées peuvent également présenter un risque si nous les touchons puis portons nos mains à notre bouche sans les laver.

Colonie d’Escherichia coli. Crédit : Wikipédia

Comment une infection à Escherichia coli est traitée

Les manuels MSD soulignent que le traitement des infections à Escherichia coli « doit être initié de manière empirique en fonction de la localisation et de la gravité des infections, puis modifié sur la base de tests de sensibilité aux antibiotiques ». Plusieurs souches de la bactérie sont connues pour avoir développé une forte résistance aux antibiotiques, c’est pourquoi E. coli est considéré comme une menace importante pour la santé publique. De nombreuses souches, par exemple, « sont résistantes à l’ampicilline et aux tétracyclines », les médecins doivent donc utiliser des médicaments alternatifs comme « la ticarcilline, la pipéracilline, les céphalosporines, les carbapénèmes, la fosfomycine, la nitrofurantoïne, les aminosides, le triméthoprime/sulfaméthoxazole et les fluoroquinolones ». Une intervention chirurgicale peut parfois être nécessaire, par exemple pour drainer le pus et éliminer les tissus nécrotiques. LA. coli ne doit pas être traité avec des antibiotiques, concluent les Manuels MSD.