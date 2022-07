La mise à jour du système bêta PS5 ajoute le prise en charge de 1440p, des listes de jeux, de nouvelles fonctionnalités sociales et plus encore

TL; DR : Sony déploie une mise à jour logicielle bêta du système PlayStation 5 qui introduit le prise en charge de la sortie vidéo HDMI 1440p et des listes de jeux, ainsi que de nouvelles améliorations de la qualité de vie et des fonctionnalités sociales.

Avec le prise en charge de 1440p, les joueurs ont désormais un réglage visuel supplémentaire à choisir lorsqu’ils jouent sur un téléviseur ou un moniteur PC compatible. Pour vérifier la compatibilité, sélectionnez simplement « Tester la sortie 1440p » sous les options « Écran et vidéo » dans les paramètres système.

Les jeux qui prennent en charge une résolution native plus élevée comme 4K pourraient bénéficier d’un anti-aliasing amélioré grâce à un suréchantillonnage jusqu’à 1440p. Notamment, le taux de rafraîchissement variable sur la PS5 ne fonctionne qu’en 1080p et 4K ; La résolution 1440p n’est pas prise en charge.

La version bêta ajoute également une nouvelle fonctionnalité de listes de jeux, ce qui facilite l’organisation de votre bibliothèque. Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 15 listes de jeux, et chaque liste peut contenir jusqu’à 100 titres. Tous les jeux sous l’onglet « Votre collection » peuvent être ajoutés à une liste comprenant des jeux sur disque, numériques et en streaming. Le même jeu peut être ajouté à plusieurs listes.

Pour créer une liste, accédez à « Votre collection », puis sélectionnez « Créer une liste de jeux ». À partir de là, vous pouvez ajouter des jeux à la liste et lui donner un nom.

La nouvelle mise à jour du système vous permet également d’écouter et de comparer l’audio stéréo et 3D, et de sélectionner votre réglage préféré. Revenir à l’action après une pause est également plus facile grâce à un accès pratique aux activités en cours.

Sur le plan social, la mise à jour permet désormais aux utilisateurs d’envoyer des stickers et des messages vocaux aux groupes de la carte de base du jeu. Vous recevrez également une notification lorsque vous rejoignez un groupe et qu’un membre joue à un jeu auquel vous pouvez vous joindre. De plus, vous pouvez désormais demander aux membres du groupe de démarrer « Partager l’écran » pour regarder leur gameplay.

Hideaki Nishino, SVP de l’expérience de la plate-forme chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré que l’accès à la version bêta est limité aux participants invités dans certains pays. Les joueurs sont encouragés à garder un œil sur leur boîte de réception pour une invitation. Si tout se passe bien, Sony vise à présenter les fonctionnalités à la communauté mondiale plus tard cette année.