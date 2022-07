Les Beats Studio Buds font du graffiti en partenariat avec FUTURA

Dans moins d’une semaine, Beats Studio Buds verra le lancement d’une autre édition spéciale. Cette fois, la filiale d’Apple s’associe au graffeur FUTURA pour dévoiler un tout nouveau design d’écouteurs sans fil.

Beats s’est associé à Futura Laboratories, un studio de design créé par le graffeur FUTURA pour lancer une édition spéciale des Beats Studio Buds. Ces écouteurs sans fil seront mis en vente ce samedi et présenteront un look de type graffiti.

Différente de l’édition annoncée la semaine dernière, celle-ci est entièrement noire avec quelques graffitis sur les oreillettes et le boîtier également.

« La musique a toujours été cruciale pour mon processus créatif. Avec les Beats Studio Buds, je peux m’isoler en moi-même », a déclaré FUTURA.

En plus de cette collaboration Beats Studio Buds, FUTURA a créé une playlist spéciale sur Apple Music qui ressemble et reflète son passé à New York, comme vous pouvez le trouver ici.

Les Beats Studio Buds présentent une conception intra-auriculaire véritablement sans fil similaire aux AirPods Pro d’Apple. Il est équipé d’une suppression active du bruit, d’embouts remplaçables, d’une autonomie de huit heures et d’un Bluetooth de classe 1 pour un couplage rapide avec les appareils iOS et Android.

Il s’agit de la quatrième édition spéciale des Beats Studio Buds lancée par Beats. En dehors de celui-ci, la société a publié une version avec le streamer Twitch NICKMERCS, une pour l’année lunaire chinoise et une autre pour le 30e anniversaire d’Union en novembre dernier.

Cette édition spéciale des Beats Studio Buds coûtera 149,99 $ sur le site Web de FuturaLaboratories, END Clothing, et sur le Beats Store de WeChat le 30 juillet.

Outre ce produit, Beats propose également les options PowerBeats Pro et Beats Fit Pro pour ceux qui aiment les vrais écouteurs sans fil.

Vous pouvez regarder la vidéo promotionnelle des nouveaux Studio Buds ci-dessous.

Aimez-vous cette édition spéciale? Collectionnez-vous différentes versions des produits Beats ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :