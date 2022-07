Comment éviter d’être frappé par la foudre : que faire pendant un orage pour se protéger

Être tué par la foudre est un événement peu probable, mais pas impossible. Pour cela il est utile de connaître quelques « règles » simples pour éviter de se faire toucher.

La foudre est une décharge électrique puissante, généralement déclenchée par un nuage vers le sol. Le phénomène s’accompagne de l’émission de lumière (l’éclair) et d’un grondement assourdissant (le tonnerre), induit par la dilatation de l’air qui produit l’onde de choc. La foudre provient d’une nette différence de potentiel électrique entre le nuage (chargé d’énergie statique) et le sol ou l’objet qui se trouve entre lui. En termes simples, les particules chargées négativement sur le nuage sont attirées par les particules positives au sol ; la différence de potentiel déclenche la décharge électrique avec le même principe que les armatures d’un condensateur. La puissance d’un éclair peut être comprise entre 300 millions et 1 milliard de Volts, avec une énergie moyenne d’environ 5 millions de Joules. Les chances d’être touché sont très faibles (aux États-Unis environ 1 sur 700 000, selon National Geographic), mais ce n’est pas impossible. Ce n’est pas un hasard si environ un millier de personnes sont touchées chaque année. William Friend, 33 ans, mari de l’actrice Bevin Prince, a récemment été tué par la foudre. Ce sont souvent des événements mortels car la puissante décharge électrique, en plus de provoquer de graves brûlures, peut provoquer un arrêt cardiaque et des lésions cérébrales chez les victimes. Heureusement, il est possible de mettre en place quelques précautions pour se protéger de ces phénomènes atmosphériques violents, également en fonction du lieu où l’on se trouve : voiture, maison, mer ou en général en extérieur sans possibilité de s’abriter. Voici ce que vous devez savoir.

Comment éviter d’être foudroyé en s’abritant dans la voiture

En cas d’orage, l’un des meilleurs endroits pour se protéger de la foudre est à l’intérieur de votre voiture. Le véhicule, en effet, bien qu’il soit métallique et une excellente cible pour la foudre, fonctionne comme une cage de Faraday parfaite : en termes simples, il isole les personnes à l’intérieur de toute décharge électrique, la faisant se disperser le long du châssis et protégeant ainsi les occupants. .

Comment se protéger de la foudre lorsque l’on est à l’extérieur ou à la mer

Au cas où vous seriez pris à découvert par une tempête et que vous n’auriez pas d’abri à portée de main, il est sage de rester à l’écart des objets hauts tels que des arbres, des poteaux, etc. s’ils sont touchés, vous pourriez également être touché par la décharge électrique ou par des débris. Dans une pelouse extérieure, la meilleure solution est de se cacher dans les éventuels fossés et bosses (en faisant attention aux éventuelles inondations). En l’absence totale d’abri, la meilleure façon de se protéger est de se mettre à genoux en essayant de se recroqueviller le plus possible. L’eau est également à éviter absolument, car elle est connue pour être un excellent conducteur. Si vous vous baignez dans la mer ou dans une piscine extérieure et que vous entendez le tonnerre au loin, sortez immédiatement et réfugiez-vous dans votre voiture ou votre immeuble. Si vous êtes sur un bateau vous serez plus ou moins protégé selon le matériau du bateau. Comme l’explique nvequipment.com, le bois n’est pas conducteur, mais il le devient naturellement au contact de l’eau. Les résines plastiques et les dérivés de résine (comme le polyester) ne sont pas conducteurs, mais n’offrent aucune protection. Dans les voiliers, les mâts sont la cible privilégiée de la foudre. Vous pouvez vous protéger en restant dans la cabine et en déconnectant les équipements électroniques, comme le suggère l’agence gouvernementale américaine NOAA.

Que faire si vous êtes chez vous pendant un orage

Au cas où vous vous retrouveriez chez vous pendant un orage, la meilleure chose à faire est de rester sur place et d’informer tous les invités qui arrivent de la situation. Les bâtiments fermés sont les meilleurs endroits pour se protéger des chocs électriques potentiellement mortels.

Comment savoir si un orage arrive

Les coups de foudre sont des phénomènes atmosphériques qui peuvent être prédits et il est donc possible d’éviter d’être pris par surprise par un orage dangereux. Comme l’a expliqué l’organisation michiganlightning, il y a sept signes à surveiller. Les premiers sont les nuages ​​blancs, hauts et brillants, les grands cumulonimbus : s’ils apparaissent lors d’un orage ou avec un ciel gris, ils peuvent laisser présager l’arrivée d’éclairs. La seconde est d’écouter le bruit du tonnerre ; compter les secondes qui s’écoulent entre l’apparition de l’éclair de lumière et le son du tonnerre est utile pour comprendre si l’éclair arrive. Si le temps diminue entre un événement et un autre, cela indique que la foudre se rapproche de votre position. La troisième est d’écouter votre corps : si vos cheveux se dressent sur votre tête et que vous ressentez une sensation de picotement, il est possible que vous soyez dans le flux d’énergie statique qui précède l’impact d’un éclair. Dans ce cas, nous n’avons peut-être que quelques secondes pour nous mettre à l’abri. La quatrième est de sentir un goût métallique dans la bouche ; dans ce cas également, cela pourrait être lié à la stimulation électrique d’un éclair imminent. Courez immédiatement dans un abri fermé. Le cinquième signe est l’odeur caractéristique d’ozone qui vient après une tempête. Si vous l’entendez pendant un orage, cela peut aussi être un signe d’arrivée de foudre. Le sixième signal est le vertige et la sueur, une réaction potentielle du corps à la charge électrique qui interfère avec le système nerveux. Le dernier signe peut être des craquements, des bourdonnements et des vibrations provenant d’objets métalliques à proximité. Éloignez-vous d’eux immédiatement. S’ils augmentent d’intensité, la foudre est en route.

Parce que la foudre frappe les gens

Comme indiqué, la décharge électrique est générée par la différence de potentiel entre le nuage et les objets au sol ou au sol. Le corps humain est un conducteur et peut donc « attirer » la foudre. Le phénomène atmosphérique tend naturellement à rechercher le chemin le plus court possible pour se décharger vers le sol et annuler la différence de potentiel ; il s’ensuit que l’objet le plus haut – d’autant plus s’il est pointé – devient la cible privilégiée. C’est précisément pour cette raison que les paratonnerres – des objets tranchants normalement placés au sommet des bâtiments – ont été conçus et c’est pourquoi la foudre frappe souvent les arbres. Imaginez maintenant que vous êtes dans une prairie ouverte pendant un orage : quel est l’objet le plus haut au sol ? Toi-même. Et avec un parapluie à la main vous seriez une cible encore plus « privilégiée ».

Comment calculer la distance d’un éclair

Connaître la distance des coups de foudre peut être utile pour évaluer l’emplacement d’un abri et savoir à quel point il est sûr. Normalement, nous voyons toujours la foudre en premier, puis nous entendons le tonnerre, car la lumière voyage beaucoup plus vite que le son. Pour déterminer approximativement la distance (en kilomètres) d’un éclair, il suffit de compter le temps (en secondes) entre l’éclair et le tonnerre et de diviser par trois. Le son prend trois secondes pour couvrir un kilomètre. Pour donner un exemple, si six secondes s’écoulent entre l’éclair et le tonnerre, l’éclair est tombé à environ deux kilomètres de vous.