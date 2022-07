Meta enregistre la toute première baisse de revenus ; le business du métaverse perd encore près de 3 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La mauvaise année de Meta ne montre aucun signe d’amélioration. Après avoir signalé sa toute première baisse du nombre d’utilisateurs en février, la société mère de Facebook vient d’enregistrer une autre première : une baisse de ses revenus trimestriels d’une année sur l’autre. La division derrière son projet de métaverse a également eu de mauvais résultats, perdant près de 3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre consécutif.

Le rapport sur les bénéfices de Meta montre qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards de dollars pour le trimestre d’avril à juin. C’est une baisse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt, la première fois que Meta / Facebook a connu une baisse de revenus depuis son introduction en bourse. Le chiffre est également en deçà des attentes des analystes de 28,92 milliards de dollars. Le bénéfice net, quant à lui, a diminué de 36 % en glissement annuel pour atteindre 6,7 milliards de dollars.

Les perspectives de Meta pour le reste de l’année ne brossent pas un meilleur tableau. Il prévoit des revenus pour le troisième trimestre entre 26 et 28,5 milliards de dollars, inférieurs aux 30,52 milliards de dollars prévus par les analystes.

Comme pour Twitter et Snap, qui ont connu des résultats financiers tout aussi décevants, l’économie chancelante, la concurrence de TikTok et un ralentissement de l’industrie publicitaire sont cités comme des facteurs à l’origine des résultats. « Nous semblons être entrés dans un ralentissement économique qui aura un impact important sur le secteur de la publicité numérique », a déclaré le PDG Mark Zuckerberg lors d’un appel avec des investisseurs. « La situation semble pire qu’il y a un quart. »

Zuckerberg a une fois de plus blâmé la fonctionnalité anti-suivi des publicités d’Apple introduite dans iOS 14 comme un problème important, le prix moyen par publicité ayant chuté de 14 %. Facebook a publié des publicités pleine page en 2020 pour protester contre la décision d’Apple et affirmant que le changement détruirait les petites entreprises.

Ce fut un autre trimestre difficile pour Reality Labs ; la division s’est concentrée sur le hardware de Meta et les aspirations du métaverse. Il était en baisse de 2,96 milliards de dollars au premier trimestre 2022 et, malgré une augmentation des revenus de 48% en glissement annuel à 452 millions de dollars, a perdu 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, s’ajoutant aux 10,2 milliards de dollars que la division a hémorragisés tout au long de 2021. Nous avons récemment entendu dire que Reality Labs procédait à des réductions par des projets de suppression, y compris la montre intelligente à double caméra, mais cela pourrait ne pas suffire à l’empêcher de perdre encore plus d’argent en 2022 que l’année dernière.

Malgré les pertes continues, la confiance de Zuckerberg dans le métaverse ne faiblit pas ; en fait, le PDG double la zone. « Compte tenu de certaines des contraintes de produits et commerciales auxquelles nous sommes confrontés actuellement, je suis encore plus convaincu que ces plates-formes débloqueront des centaines de milliards de dollars, voire des billions de dollars au fil du temps », a-t-il déclaré.

Le rapport de Meta est arrivé le jour même où la FTC a annoncé qu’elle chercherait à bloquer l’acquisition par la société de Within Unlimited, créateur de l’application d’entraînement en réalité virtuelle Supernatural.

Un rapport du début de cette semaine a révélé que Meta introduisait une « priorisation impitoyable » et des « normes de performance modifiées », ce qui implique de s’attaquer au personnel peu performant et moyen et de le « transférer » (licencier) de l’entreprise. Une personne croit que jusqu’à 10 % des travailleurs pourraient perdre leur emploi. De plus, Meta fait face à un procès en matière de marque d’une autre société, également appelée Meta.