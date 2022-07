Les plans d’ouverture du tout premier Apple Store en Inde auraient été retardés pour la deuxième fois. Le magasin de la capitale Mumbai devait initialement ouvrir ses portes en 2021, avant d’être repoussé à 2022. Un nouveau retard le voit désormais prévu pour 2023.

Le magasin devrait être l’un des Apple Stores les plus spectaculaires au monde, à égalité avec les magasins phares de Singapour et de LA…

Arrière plan

Apple souhaite depuis longtemps ouvrir ses propres magasins de détail en Inde, avec des projets remontant au moins à 2015, mais le processus s’est avéré plus délicat que prévu.

L’Inde a adopté une approche intelligente du développement économique, offrant à la fois des incitations à établir des usines de fabrication locales et des barrières aux importations de produits fabriqués à l’étranger. Cette approche de la carotte et du bâton s’est avérée fructueuse, des entreprises comme Apple franchissant les étapes nécessaires pour vendre leurs produits à la deuxième plus grande population au monde.

Une initiative de l’Inde d’abord obligeait les entreprises à fabriquer une part importante de leurs produits dans le pays afin d’éviter des tarifs d’importation élevés. Cela a forcé Apple, Samsung et d’autres entreprises à établir des usines de fabrication en Inde, créant des emplois dans le pays.

De plus, l’Inde n’autorise pas les magasins de détail de marque d’entreprise à moins que les mêmes conditions ne soient remplies. Cette exigence particulière était principalement destinée à cibler Apple.

Le plan a fonctionné, Apple demandant à ses fournisseurs et assembleurs d’iPhone d’établir des usines de fabrication en Inde. Au départ, ce n’était que pour l’iPhone SE, mais des téléphones plus avancés ont été progressivement ajoutés, y compris l’iPhone 13 plus tôt cette année.

Foxconn est le principal fournisseur d’Apple dans le pays, responsable de toute la production de l’iPhone 13, tandis que Wistron fabrique l’iPhone SE et l’iPhone 12.

Les plans de l’Apple Store Inde retardés

Apple a finalement rempli les conditions requises pour ouvrir ses propres magasins de détail dans le pays en 2020. L’entreprise a commencé avec une boutique en ligne, qui a vu les ventes de Mac tripler en un an.

Le premier Apple Store physique en Inde devait ouvrir l’année dernière, mais la société a repoussé ses plans à 2022 après que le pays a été durement touché par la pandémie.

l’Inde Période économique rapporte que l’ouverture a maintenant été reportée au premier trimestre de l’année prochaine.

L’ouverture du magasin de détail phare d’Apple en Inde a encore été retardée, le fabricant d’iPhone visant à lancer son premier point de vente appartenant à l’entreprise dans le pays à Mumbai au cours du trimestre de janvier à mars de l’année prochaine. Les raisons sont attribuées en partie à des problèmes liés à la pandémie tels que l’aménagement intérieur et d’autres fournitures retardés en raison de la compression des expéditions, ont-ils déclaré.

Le magasin devrait cependant valoir la peine d’attendre. Il devrait ouvrir ses portes dans le Jio World Center haut de gamme de Mumbai (photo ci-dessus) et devrait être l’un des Apple Stores les plus spectaculaires au monde.

Apple développe le magasin en tant que point de repère de la vente au détail en Inde, similaire aux points de vente connus pour leur design et leur architecture à Los Angeles, New York, Pékin, Milan et Singapour.

Un deuxième magasin est prévu pour le centre commercial Select Citywalk à New Delhi, et dans les deux cas, les Apple Stores seront très présents.

