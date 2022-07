Un complément alimentaire réduit le risque de cancer héréditaire de 60 % : l’étude

Une équipe de recherche internationale a montré que l’amidon résistant réduit de 60 % le risque de cancer héréditaire du tractus gastro-intestinal supérieur

Un complément alimentaire appelé amidon résistant peut réduire de 60 % le risque de développer certaines formes de cancer héréditaire de l’appareil gastro-intestinal supérieur, notamment les cancers de l’œsophage, du pancréas et de l’estomac. L’amidon résistant, également appelé RS (acronyme de Resistant amidon) et fibre fermentescible, est la partie de l’amidon présente dans certains aliments qui n’est pas digérée par le système digestif, comme le précise l’Institut Humanitas. Cette substance n’est pas hydrolysée par les enzymes présentes dans l’intestin grêle et fermente (partiellement ou totalement) dans le gros intestin, propriété qui permet à l’amidon résistant d’agir comme une fibre soluble et de nourrir la flore intestinale. Parmi les avantages qui en résultent rapportés par Humanitas figurent « une meilleure sensibilité à l’insuline, une réduction de la glycémie, une diminution de l’appétit, une aide à la perte de poids et divers avantages en termes de troubles digestifs ». Pour toutes ces raisons, l’amidon résistant s’est transformé en complément alimentaire. On a maintenant découvert qu’il peut être un allié précieux dans la protection contre certaines formes de cancer.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Center for Healthier Lives de l’Université de Newcastle, Population Health Sciences Institute de l’Université de Newcastle, a déterminé que l’amidon résistant réduit de 60 % le risque de développer des cancers gastro-intestinaux supérieurs héréditaires. a collaboré étroitement avec le Leeds Institute of Medical Research à St James’s de l’Université de Leeds, le National Cancer Registration and Analysis Service of Public Health England (PHE), le Royal Melbourne Hospital de Melbourne (Australie), le Jyväskylä Central Hospital (Finlande) et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur John C. Mathers, professeur de nutrition humaine au Human Nutrition Research Center de l’université britannique, sont parvenus à leur conclusion après avoir suivi pendant plus de 20 ans (entre 1999 et 2005) un millier de volontaires du monde entier, tous touchés par le syndrome de Lynch. Cette condition est connue pour être un facteur génétique prédisposant majeur au risque de cancer.

Les volontaires ont été impliqués dans une étude contrôlée par placebo, randomisée et en double aveugle (l’étalon-or de la recherche scientifique), dans laquelle ils ont été divisés en deux groupes. Le premier (composé de 463 personnes) a reçu une dose quotidienne de 30 grammes d’amidon résistant en poudre pendant deux ans, ce qui équivaut à consommer environ une banane mûre par jour (l’un des fruits les plus riches en amidon résistant). Le deuxième groupe (de 455 personnes) a reçu un placebo. Ni les groupes ni les chercheurs ne savaient qui recevait quoi (double aveugle). Tous les participants ont été suivis pendant 10 ans et les taux d’incidence du cancer ont été évalués à la fin de la période de suivi. Dans le groupe traité avec de l’amidon résistant, 5 cas de maladies oncologiques ont été enregistrés, tandis que dans celui traité avec un placebo 21 cas, plus de quatre fois plus. C’est statistiquement très pertinent. L’effet protecteur était le plus évident « dans la partie supérieure de l’intestin », a déclaré le professeur Mathers dans un communiqué de presse. Le risque dans ce cas a été réduit de 60 pour cent. « Ceci est important car les cancers gastro-intestinaux supérieurs sont difficiles à diagnostiquer et ne sont souvent pas détectés tôt », a ajouté l’expert.

Mais pourquoi l’amidon résistant devrait-il protéger contre le cancer ? Les auteurs de l’étude pensent que cette substance peut réduire le risque « en modifiant le métabolisme bactérien des acides biliaires et en réduisant les types d’acides biliaires qui peuvent endommager notre ADN et éventuellement provoquer le cancer », a expliqué le professeur Mathers. Mais en ajoutant que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour toutes les confirmations du cas. L’amidon résistant est naturellement présent dans de nombreux aliments ; en plus des bananes susmentionnées, on le trouve dans l’avoine, les pâtes et le riz cuits et refroidis, les pois, l’orge, les haricots et plus encore. La même équipe de recherche a découvert que l’aspirine réduisait plutôt le risque de cancer du gros intestin chez les patients atteints du syndrome de Lynch. Les détails de la recherche « Cancer Prevention with Resistant Starch in Lynch Syndrome Patients in the CAPP2-Randomized Placebo Controlled Trial: Planned 10-Year Follow-up » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Cancer Prevention Research.