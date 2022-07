Les applications par défaut d’Apple peuvent être interdites ; voici comment Apple pourrait réagir

Nous ne voyons pas beaucoup de progrès avec la législation antitrust américaine pour le moment, mais si les deux projets de loi parviennent au Sénat, cela soulève la possibilité que les applications par défaut d’Apple soient interdites. C’est-à-dire qu’Apple ne pouvait pas préinstaller ses propres applications de stock sur les iPhones, mais devait plutôt offrir aux clients un choix d’applications de base.

Ci-dessus est une illustration de la façon dont Apple pourrait réagir, offrant un choix d’applications clés lors de la configuration initiale de l’iPhone, probablement avec ses propres applications en tête de liste…

Nous avons résumé le contexte plus tôt dans la journée :

On s’inquiète de plus en plus du pouvoir et de la domination du marché d’un petit nombre de géants de la technologie. Le Congrès a travaillé sur plusieurs projets de loi antitrust, chacun conçu pour résoudre différents problèmes. Deux d’entre eux ont progressé au point où ils sont prêts pour un vote :

C’est ce deuxième projet de loi qui représente la plus grande menace pour Apple, nécessitant de grands changements dans le modèle commercial de l’App Store, notamment en autorisant les magasins d’applications tiers.