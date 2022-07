Une étude révèle que les jeux vidéo n’affectent pas votre bien-être, peu importe combien de temps vous y jouez

En bref : une autre étude a montré que jouer à des jeux vidéo n’affecte pas le bien-être d’une personne. Cette expérience différait des autres études en ce que les chercheurs suivaient directement le gameplay des participants plutôt que d’utiliser la méthode habituelle consistant à s’appuyer sur des estimations autodéclarées, qui ne sont pas toujours exactes.

Des chercheurs de l’Oxford Internet Institute au Royaume-Uni ont mené l’étude en coopération avec sept éditeurs de jeux différents, qui leur ont permis de suivre les habitudes de jeu de ceux qui avaient consenti à participer à l’étude.

Fin 2020, la même équipe d’Oxford a déclaré que ses recherches avaient révélé que jouer à des jeux socialement stimulants basés sur les compétences avait tendance à améliorer le bien-être émotionnel des joueurs. Il a également noté que les participants qui jouent à des jeux vidéo pendant de longues périodes se présentent généralement plus heureux que ceux qui ne le font pas, ce que les nouvelles découvertes contredisent.

L’étude précédente comprenait 3 274 participants et s’appuyait sur eux pour donner des estimations des temps de jeu en tenant des journaux. L’étude mise à jour a attiré plus de personnes, plus de 39 000, et les chercheurs ont pu suivre directement les habitudes de jeu.

Sur une période de six semaines, le gameplay des participants a été surveillé dans Animal Crossing : New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Outriders et The Crew 2.

Jouez à Apex Legends aussi longtemps que vous le souhaitez, il est peu probable que cela ait un impact sur votre bien-être

Les joueurs ont été invités à rapporter leurs expériences sur la base de motifs tels que « l’autonomie », la « compétence » et la « motivation intrinsèque ». Il s’agissait de déterminer s’ils jouaient pour des raisons positives (s’amuser, être sociable avec des amis) ou moins saines (une compulsion à battre les objectifs du jeu).

La recherche a suggéré qu’il n’y a pas de lien entre le temps de jeu et une mauvaise santé mentale, donc réduire le nombre d’heures que les enfants sont autorisés à jouer chaque semaine est peu susceptible de les faire se sentir mieux, malgré ce que pense la Chine.

« Nous avons vraiment donné aux augmentations et aux diminutions du jeu vidéo une chance équitable de prédire les états émotionnels dans la satisfaction de la vie, et nous n’avons pas trouvé de preuves pour cela – nous avons trouvé des preuves que ce n’est pas vrai de manière pratiquement significative », Andy Przybylski, un des chercheurs, a déclaré au Guardian.

Mais Przybylski a émis une légère mise en garde sur le site Web d’Oxford : « Nous avons découvert que le nombre de joueurs qui jouaient n’avait pas vraiment d’importance. [in terms of their sense of well-being]. Ce n’était pas la quantité de jeu, mais la qualité qui comptait… s’ils sentaient qu’ils devaient jouer, ils se sentaient plus mal. S’ils jouaient parce qu’ils adoraient ça, alors les données ne suggéraient pas que cela affectait leur santé mentale. Cela semblait leur donner un fort sentiment positif. »

Il s’agit de la dernière étude à démystifier les affirmations selon lesquelles les jeux vidéo ont un effet néfaste sur la santé mentale d’une personne, pouvant conduire à un comportement agressif ou violent. Ce genre d’allégations a fait la une des journaux après la fusillade de Columbine il y a plus de 20 ans et a fait surface au fil des ans, malgré des études comme celle-ci.