Que faire après une piqûre de méduse : les remèdes et ce qu’il faut éviter

Pendant l’été, le nombre de baigneurs augmente et avec lui aussi celui des piqûres causées par les méduses. Voici ce qu’il faut faire en cas de rencontre malheureuse.

Plusieurs espèces de méduses vivent en mer Méditerranée, mais seules quelques-unes peuvent représenter un problème potentiel pour les baigneurs, notamment la commune Pelagia noctiluca et la cubomedusa Carybdea marsupialis. Le nombre de spécimens et la diversité de ces animaux ne cessent d’augmenter dans nos mers également en raison des changements climatiques, qui favorisent l’adaptation d’espèces tropicales (certaines plus dangereuses) et des explosions récurrentes de populations. Dans les prochains paragraphes de cet article nous rapporterons les conseils et recommandations des experts sur la conduite à tenir en cas de piqûre de l’un de ces invertébrés.

Pourquoi les méduses « piquent »

Les méduses, appartenant au phylum des cnidaires ou coelentérés, se caractérisent par de nombreux et longs tentacules (même de mètres) parsemés de nématocystes, qui libèrent un venin piquant – utilisé pour la capture de proies ou comme système de défense – en y pénétrant.contacter. Il faut rappeler que, malgré leur taille généreuse, ce sont des organismes qui font partie du plancton ; c’est-à-dire qu’ils sont emportés par les courants marins. Tout en étant capable d’effectuer certains mouvements actifs, lorsque vous vous faites piquer par une méduse cela ne se produit pas par agression directe, mais par le simple fait d’avoir fini dessus en nageant ou à cause des courants marins précités. Pendant la saison estivale, lorsque les côtes se remplissent de baigneurs en vacances, il y a une augmentation statistique inévitable des piqûres, qui peuvent aussi être particulièrement douloureuses. De plus, chez les sujets sensibles et prédisposés, il existe un risque de choc anaphylactique. Voici ce qu’il faut faire après avoir été piqué par l’un de ces animaux.

Que se passe-t-il après une piqûre de méduse

Se rendre compte que l’on porte une méduse et ressentir des brûlures et des douleurs plus ou moins intenses (dans certains cas atroces) dues au contact avec les tentacules n’est pas une expérience agréable, mais perdre la lucidité dans ces situations est absolument à éviter. Comme indiqué, la méduse ne nous attaque pas, mais nous nous sommes juste retrouvés contre elle. Si nous luttons, surtout contre le courant marin, nous risquons seulement d’être touchés par plus de tentacules et de laisser d’autres nématocystes libérer du venin, aggravant encore notre situation. Comme l’explique le Dr Antonio De Bitonto, chef de l’unité opératoire de dermatologie de la polyclinique San Marco du groupe San Donato et de la Smart Clinic, les filaments crochus qui pénètrent dans la peau libèrent un « mélange de trois protéines piquantes, paralysantes et neurotoxiques » , qui sont à l’origine de douleurs et d’inflammations (la peau rougit et des cloques peuvent se former). Dans l’eau, il faut donc absolument garder son calme et si vous en avez la possibilité, vous devez rejoindre le rivage avec le même calme, sinon il faut demander de l’aide.

Que faire en cas de piqûre de méduse : les remèdes conseillés

Une fois hors de l’eau, explique l’expert, il faut vérifier qu’il n’y a pas de parties de la méduse sur le corps, éventuellement à éliminer soigneusement. Si vous le faites avec vos mains, des gants doivent bien sûr être utilisés, sinon un instrument fin et rigide – comme une carte de crédit – peut être fait pour vous. Après avoir retiré tout résidu de l’animal, la zone affectée doit être immédiatement rincée à l’eau de mer, ce qui aide à diluer les toxines. L’eau douce ne doit absolument pas être utilisée à ce stade, car comme le précisent les experts, elle a la fâcheuse conséquence de favoriser la libération de poison supplémentaire à partir de nématocystes qui n’ont peut-être pas « éclaté ». Pour les cuboméduses les plus dangereuses, les manuels MSD faisant autorité pour les agents de santé recommandent d’utiliser d’abord du vinaigre puis de l’eau de mer, tandis que pour les piqûres de caravelle portugaise (qui n’est pas une méduse et n’est présente qu’occasionnellement en Méditerranée), il est recommandé d’utiliser uniquement de la mer de l’eau et non du vinaigre. Rappelons qu’en Méditerranée il n’y a pas de cuboméduses dangereuses comme celles que l’on trouve en Australie et dans les mers tropicales, comme Chironex fleckeri, cependant les piqûres de Carybdea marsupialis, assez fréquentes dans la basse Adriatique, peuvent être extrêmement douloureuses et dangereuses pour les personnes sensibles.

Quoi ne pas faire après la piqûre de méduse

Le Dr De Bitonto souligne qu’il est important de ne pas gratter et de ne pas frotter les parties touchées avec du sable, pour éviter d’amplifier les problèmes. Il recommande également d’éviter les « remèdes de grand-mère », c’est-à-dire l’ammoniaque, l’urine, le vinaigre ou l’alcool, car leur utilisation « pourrait enflammer davantage la partie affectée ». Après tout, expliquent les experts, une température d’au moins 40°C est nécessaire pour désactiver les toxines, et les remèdes pourraient aggraver l’inflammation. Curieusement, les scientifiques américains Robert A. Barish de l’Université de l’Illinois à Chicago et Thomas Arnold du LSU Health Sciences Center Shreveport, auteurs de l’article sur les Manuels MSD, recommandent d’utiliser du vinaigre mais uniquement pour les piqûres de méduses. côtes des États-Unis vivent des espèces différentes et plus dangereuses des nôtres). Après avoir nettoyé la zone touchée, les dermatologues recommandent de la traiter avec un gel astringent au chlorure d’aluminium, « mieux si à une concentration de 5% », écrit le Dr De Bitonto, car il apaise les démangeaisons et bloque la propagation des toxines. Une fois la zone touchée par la piqûre traitée, il faut éviter de l’exposer au soleil pendant deux ou trois jours, non seulement pour éviter l’apparition de boutons et de cicatrices, mais aussi parce que la peau touchée est beaucoup plus sensible (par c’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des crèmes solaires haute protection sur les parties concernées).

Combien de temps dure la douleur causée par la piqûre

Immédiatement après avoir été piqué par une méduse, on se demande souvent combien de temps dure la douleur, car dans certains cas, elle peut être vraiment atroce et insupportable. Comme expliqué dans un article du Seattle Children’s Hospital, qui est également un institut de recherche de premier plan, la douleur aiguë dure environ 1 à 2 heures, tandis que les démangeaisons peuvent durer une semaine. Si les dommages cutanés sont importants, comme après un contact avec une espèce particulièrement urticante, des zones rouges ou violacées peuvent persister pendant des semaines.

Les complications possibles

Dans la grande majorité des cas, en prenant toutes les précautions indiquées ci-dessus il n’est pas nécessaire de faire autre chose pour soigner la piqûre d’une méduse, cependant certains sujets particulièrement sensibles après la rencontre désagréable peuvent avoir une réaction allergique intense et risquer un choc anaphylactique. Comme l’explique le Dr De Bitonto, en cas de « malaise généralisé (réaction cutanée généralisée, difficultés respiratoires, transpiration, pâleur, maux de tête, nausées, vomissements, étourdissements, confusion) », il est nécessaire de recevoir une assistance médicale et donc de contacter le service des urgences. . Les méduses comme tout autre organisme vivant doivent être respectées et non craintes ou diabolisées ; c’est nous qui envahissons leur habitat naturel et nous devons faire très attention pour éviter toute rencontre désagréable de trop près.