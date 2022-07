Une action antitrust de musique en streaming est peu probable ; Part de marché Apple Music 10-20% au Royaume-Uni

Le chien de garde antitrust du Royaume-Uni a déclaré qu’une action antitrust de musique en streaming est peu probable, malgré le fait que l’entreprise est dominée par un petit nombre d’acteurs majeurs. Apple Music serait le troisième service le plus populaire.

L’Autorité de la Concurrence et des Marchés (CMA) a déclaré qu’aucune des entreprises concernées ne faisait de profits excessifs (un euphémisme s’il en est un !), et que les consommateurs ne sont pas lésés par le choix limité de services…

Le rapport de la CMA indique que les services de musique en streaming signifient que les consommateurs ont accès à plus de musique pour moins d’argent.

Aujourd’hui, plus de 80% de la musique est écoutée via les services de streaming musical.

La musique enregistrée coûte désormais également moins cher aux consommateurs que lorsque les CD et autres formats physiques étaient plus populaires, les revenus de la musique enregistrée au Royaume-Uni corrigés de l’inflation chutant d’environ 40 %, passant de 1,9 milliard de livres sterling en 2001 à 1,1 milliard de livres sterling en 2021. […]

Le rapport répond à une plainte des artistes : ils sont bien trop peu payés pour les flux musicaux. L’AMC a constaté que les revenus étaient très faibles. Dans un exemple, il a montré qu’un million de flux par mois ne rapporteraient à un artiste qu’environ 12 000 £ (14 400 $) par an.

Cependant, il a déclaré que cela était principalement fonction du vaste choix offert aux consommateurs, ce qui indique que les petits artistes perçoivent inévitablement une petite part des revenus. L’AMC a constaté que les taux de redevances et les revenus augmentaient lentement et que le taux de redevance moyen était de 26 %.

Plus de créateurs que jamais publient de la musique – le nombre d’artistes qui diffusent leur musique passant d’environ 200 000 en 2014 à 400 000 en 2020 […]

Il y a eu une énorme augmentation du nombre d’artistes partageant leur musique et un vaste catalogue de retour mis à disposition via le streaming. Ceci, associé au fait qu’il n’y a qu’une quantité limitée de musique qu’un consommateur peut écouter et un pot relativement fixe de revenus provenant du streaming, réduit inévitablement le montant que la plupart des artistes peuvent gagner, même avec des taux de redevances plus élevés.