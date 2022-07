Car Jupiter n’a pas d’anneaux majestueux et brillants comme ceux de Saturne

Grâce à une simulation informatique avancée, deux astronomes ont montré pourquoi Jupiter ne possède pas un système d’anneaux spectaculaire comme Saturne.

Jupiter et Saturne. Crédit : NASA

Saturne est pratiquement unanimement considérée comme la plus belle planète du système solaire (après la Terre, bien sûr), grâce à son système d’anneaux spectaculaire et majestueux. L’observer à travers un télescope est une expérience absolument merveilleuse et immersive que tout le monde devrait essayer au moins une fois. Face à un tel spectacle, beaucoup se demandent pourquoi Jupiter, la plus grosse planète de notre système, n’est pas aussi entourée d’anneaux splendides. Vu la taille et les différentes caractéristiques en commun avec Saturne, en effet, les anneaux de Jupiter devraient être encore plus incroyables. En réalité, Jupiter a aussi des anneaux, comme en témoignent les récentes images prises par le télescope spatial Hubble, mais ce sont de très fines et faibles couches de poussière, qui n’ont rien à voir avec l’agglomération de fragments congelés autour du « Seigneur des Anneaux » . De quoi dépend cette différence substantielle ? Selon une nouvelle étude, Jupiter n’a pas d’anneaux aussi brillants et spectaculaires en raison de ses grandes lunes, les satellites Médicis découverts par Galileo Galilei.

Les faibles anneaux de Jupiter. Crédit : Stephen Kane / UCR

Les deux scientifiques Stephen R. Kane, Zhexing Li, tous deux astronomes du Département des sciences de la Terre et des planètes de l’Université de Californie à Riverside. Les deux chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir développé un modèle planétaire informatisé (une simulation dynamique) capable de prendre en compte les orbites des quatre grandes lunes, l’orbite de Jupiter et les conditions nécessaires à la formation des anneaux. En termes simples, ils ont découvert que les satellites Médicis – et notamment Ganymède, la plus grande lune du système solaire (elle est plus massive que Mercure) – détruiraient toute agrégation de matière capable de créer des anneaux spectaculaires. « Nous avons découvert que les lunes galiléennes de Jupiter, dont l’une est la plus grande lune de notre système solaire, détruiraient très rapidement tous les grands anneaux qui pourraient se former », a déclaré le Dr Kane, ajoutant qu’il est peu probable que la planète ait jamais eu de grands anneaux. « Les planètes massives forment d’énormes lunes, ce qui les empêche d’avoir des anneaux conséquents », souligne l’expert dans un communiqué.

Les anneaux de Jupiter vus par Hubble. Crédit : NASA, ESA, CSA et B. Holler et J. Stansberry

Comme indiqué, les faibles anneaux actuellement présents autour de Jupiter – vus pour la première fois grâce au vaisseau spatial Voyager – sont principalement constitués de poussière, probablement dérivée de ses lunes. Les anneaux de Saturne, en revanche, sont principalement constitués de glace et sont probablement des fragments d’une lune glacée, de comètes et d’autres objets qui ont été brisés par l’attraction gravitationnelle de la planète. Les lunes de Saturne jouent un rôle précieux dans le maintien des anneaux autour de la planète (bien que l’on pense qu’à l’avenir, le matériau pourrait tomber sur la planète), tandis que celles de Jupiter sont si grandes qu’elles disperseraient les cartes sur la table. , projetant les fragments de glace dans l’espace lointain.

Les anneaux sont également présents autour d’Uranus, la géante gelée penchée sur le côté. Selon les experts, il aurait pu se retrouver dans cette position après être entré en collision avec un gros objet, ou parce qu’il a été plié par un gigantesque système d’anneaux. Comme le précisent les auteurs de l’étude, les anneaux sont une mine d’informations sur l’histoire évolutive d’une planète. Le professeur Kane les compare même à des éclaboussures de sang sur les murs d’une scène de crime. « Quand on regarde les anneaux des planètes géantes, c’est la preuve que quelque chose de catastrophique a mis ce matériau là », a commenté l’expert. Les détails de la recherche « La viabilité dynamique d’un système d’anneaux de Jupiter étendu » ont été publiés sur la base de données en ligne ArXiv, en attente de publication dans le Planetary Science Journal (qui a déjà accepté l’article).