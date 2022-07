Les meilleurs GPU, mise à jour mi-2022 : comment ne pas trop dépenser

En ce qui concerne les cartes graphiques, nous allons en profondeur. Année après année, nous testons des dizaines de GPU de Nvidia et AMD (espérons-le bientôt d’Intel aussi) pour voir lesquels valent votre argent et lesquels sont morts à l’arrivée.

Inutile de dire que ce n’est pas un marché normal pour les GPU depuis près de deux ans, mais la bonne nouvelle est que les prix sont revenus à la normale ces derniers temps. Pour nous assurer que nos informations sont toujours pertinentes, nous continuons d’évaluer les cartes graphiques à mesure que de nouveaux jeux, drivers et fonctionnalités spécifiques aux cartes sont lancés.

Pour faciliter un peu le processus de choix d’une nouvelle carte graphique, le guide des meilleurs GPU de Netcost-security.fr est destiné à répondre à une question simple : étant donné un budget spécifique, quelle est la carte graphique que vous devriez acheter ? Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernier épisode, en particulier sur les prix, mais il y a aussi quelques nouveaux modèles. Alors on y va.

Niveau d’entrée : dépensez le moins possible

Radeon RX 6400 ou GeForce GTX 1650 Super (utilisée)

Au cours des mois précédents, nous avions provisoirement recommandé la Radeon RX 6500 XT pour cette catégorie… en ne la recommandant pas vraiment. Nous avons identifié qu’il s’agissait de la nouvelle carte graphique la moins chère que vous puissiez acheter, mais cela ne devrait probablement pas être le cas. Se tourner vers le marché de l’occasion se traduira par de bien meilleures options pour le même prix, telles que les Radeon RX 570, 5500 XT ou GeForce GTX 1650 Super.

Au moment de la rédaction, le 6500 XT se vend toujours à environ 175 $, un prix affreux compte tenu des performances et du manque de fonctionnalités. Le prix de vente typique d’une GTX 1650 Super d’occasion est de 150 $, c’est donc toujours l’approche que nous vous recommandons d’adopter pour ce segment.

Mais si vous devez acheter du neuf, le RX 6400 est un peu moins cher et bien qu’il soit encore assez horrible et plus lent que le 6500 XT (tout en partageant presque tous ses inconvénients), il y a quelques qualités rédemptrices. Tout d’abord, le 6400 est très économe en énergie et, en tant que tel, il existe un certain nombre de modèles à un seul emplacement / profil bas qui ne nécessitent pas d’alimentation externe. Par conséquent, vous pouvez les jeter dans n’importe quoi avec un slot PCIe, ce qui les rend très flexibles.

En bout de ligne, pour tous ceux qui recherchent une carte graphique LP à un seul emplacement, le RX 6400 est une aubaine. Pour tout le monde cependant, le marché de l’occasion est votre meilleur pari.

Le point d’entrée idéal

AMD Radeon RX 6600

Vous n’obtenez pas grand-chose pour 175 $ avec le 6500 XT comme nous venons de l’établir, alors que devez-vous dépenser pour vraiment profiter des jeux d’aujourd’hui avec des paramètres de qualité respectables, tout en ayant suffisamment de marge pour être utile pour les années à venir ?

Pour cela, la Radeon RX 6600 est actuellement l’option incontournable avec plusieurs modèles à 280 $, ce qui est inférieur au PDSF de 330 $.

Il n’y a pas non plus d’alternative viable de Nvidia à ce prix. De manière embarrassante, le RTX 3050 coûte plus cher à 330 $, mais nous avons constaté que la Radeon était près de 30 % plus rapide dans une récente référence de 51 jeux.

Bien que nous n’étions pas ravis de la Radeon 6600 lors de sa sortie, sur le marché actuel, elle s’est avérée être une affaire solide avec une bonne disponibilité. C’est aussi un monde meilleur que le 6500 XT étant donné qu’il prend en charge plus de deux sorties d’affichage, deux fois la bande passante PCIe, deux fois la capacité VRAM, l’encodage hardware et le décodage AV1. Fondamentalement, c’est une carte graphique appropriée.

Il améliore également le RTX 3050 pour les performances de rastérisation, donc à moins que le GPU GeForce ne soit au moins 20% moins cher que le RX 6600, il ne sert à rien de l’acheter.

Je veux des performances Moar

GeForce RTX 3060 Ti ou Radeon RX 6700 XT

Si vous êtes déterminé à acheter une carte graphique Ampère ou RDNA2 et que vous voulez plus de performances que l’excellente valeur offerte par la Radeon 6600, quelle est votre meilleure option ? À notre test, il existe deux choix viables : le RTX 3060 Ti de Nvidia et le Radeon 6700 XT d’AMD.

La Radeon RX 6700 XT était un assez bon produit à son PDSF d’origine, qui donnait au RTX 3070 une course pour son argent. Aujourd’hui, il peut être trouvé juste en dessous de cet ancien PDSF à 450 $.

La Radeon 6700 XT offre environ 40 % de performances en plus que la 6600, prend en charge l’intégralité de la bande passante PCIe x16 et augmente la capacité VRAM à 12 Go. Vous payez effectivement une prime de prix de 60 % pour environ 40 % de performances en plus, c’est pourquoi nous vous recommandons d’opter pour le RX 6600 si vous le pouvez, en particulier avec les cartes de nouvelle génération attendues plus tard cette année.

Notre deuxième choix, pour à peu près le même prix et des performances très similaires, la GeForce RTX 3060 Ti est facilement disponible chez les sites de ventes à partir de 470 $. Le seul avantage de la Radeon RX 6700 XT par rapport à la RTX 3060 Ti est le plus grand tampon VRAM, passant de 8 Go à 12 Go. C’est un avantage qui servira le 6700 XT à l’avenir, mais à l’heure actuelle, il y a peu de cas où la VRAM devient pertinente en termes de performances brutes. Le RTX 3060 Ti, quant à lui, prend en charge le DLSS et de meilleures performances de ray tracing, ce qui peut être un avantage clé en fonction des jeux auxquels vous jouez.

Au-delà de ces deux, vous paierez beaucoup plus pour un RTX 3070 ou 3070 Ti.

Carte graphique haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix

GeForce RTX 3080 12 Go ou Radeon 6900 XT

C’est une décision difficile de dépenser beaucoup d’argent pour un nouveau GPU haut de gamme. Depuis des mois, nous recommandons aux acheteurs d’éviter les GPU haut de gamme et de tenir le coup, car nous constatons que les prix des GPU continuent de baisser depuis plusieurs mois maintenant. Par exemple, en mai, le prix le plus bas du RTX 3080 Ti était de 1 200 $, aujourd’hui il est tombé à 930 $. Cela indique que le 3080 Ti a chuté de 23 % au cours des 3 derniers mois, et nous avons observé quelque chose de similaire pour tous les GPU GeForce haut de gamme. Nous avons également vu le prix des GPU Radeon haut de gamme baisser, le 6900 XT d’un peu plus de 10 % et le 6800 XT de 14 %.

Nous prévoyons que les prix baisseront encore plus, peut-être pas massivement, mais combinez cela avec le fait que nous nous attendons à ce que les nouveaux GPU GeForce RTX 4000 et Radeon 7000 débarquent plus tard cette année.

Tendances des prix des GPU Nvidia (prix de vente moyen sur eBay)

Nous pensons que les GPU haut de gamme de nouvelle génération seront là avant la fin de l’année, offrant des gains de performances significatifs et, par conséquent, cela fera encore baisser les prix de l’inventaire actuel. Dépenser 1 300 $ pour un RTX 3090 est une vente difficile, même s’il est bien en dessous du PDSF. La Radeon RX 6900 XT n’est pas si tentante non plus à 850 $, bien qu’elle offre la plus grande valeur des offres haut de gamme de la génération actuelle.

La GeForce RTX 3080 12 Go est également une bonne option car, étonnamment, elle est un peu moins chère que le modèle 10 Go d’origine. Pour environ 800 $, il est encore moins cher que le 6900 XT tout en offrant un niveau de performances similaire.

Notes de clôture

Que vous deviez acheter ou non maintenant dépendra en fin de compte de votre situation unique. Ce que nous savons, c’est qu’il est peu probable que la Radeon RX 6600 soit beaucoup moins chère au cours des prochains mois, et elle est déjà abordable pour ce qu’elle offre. C’est une carte graphique 1440p solide qui peut jouer à tous les derniers jeux en utilisant des paramètres de qualité modestes.

Si vous êtes décidé à acheter maintenant pour attendre les cartes de nouvelle génération, vous ne risquez pas de perdre plus de ~ 100 $ sur la Radeon de milieu de gamme, car en ce moment, ils vendent de l’occasion pour au plus 50 $ en dessous du prix de détail sur eBay. Achetez des produits haut de gamme et vous pourriez facilement perdre plus de 200 $ avant la fin de l’année, ce qui en fait un investissement à court terme plus coûteux. En ce sens, les RTX 3080 12 Go et 6900 XT sont des options plus sensées qui devraient voir moins de baisse de prix à partir de maintenant.

En parlant de GPU de nouvelle génération, il n’y a presque aucune chance que AMD RDNA3 et Nvidia RTX 4000 Lovelace ne se vendent pas presque instantanément. C’est la norme depuis des décennies maintenant. Ce qui sera intéressant, c’est à quoi ressemblera la demande deux ou trois mois après la sortie et nous soupçonnons que ceux qui exercent une petite contrainte se retrouveront avec une meilleure offre, plutôt que de tout rater, comme c’est le cas pour la génération actuelle.