Les siestes régulières présentent un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral et d’hypertension, selon une étude

Une équipe de recherche chinoise a découvert une association significative entre les siestes pendant la journée et le risque de développer une hypertension et un accident vasculaire cérébral.

Selon une nouvelle étude, les personnes qui font régulièrement la sieste tout au long de la journée ont un risque plus élevé de souffrir d’hypertension et d’avoir un accident vasculaire cérébral. Les experts soulignent que les siestes n’alimentent pas directement ces risques, mais le potentiel de mauvais sommeil la nuit. En d’autres termes, ceux qui sont obligés de dormir pendant la journée – généralement entre 12h00 et 15h00 – pourraient le faire simplement parce qu’ils se reposent peu la nuit. Et comme de nombreuses études l’ont montré, dormir moins que les 7 à 8 heures recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) augmente les risques de développer des maladies cardiovasculaires, telles que l’hypertension et l’infarctus du myocarde.

Une équipe de recherche chinoise dirigée par des scientifiques du Centre national de recherche clinique sur les troubles gériatriques de l’hôpital Xiangya Central South University, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’anesthésiologie de l’Université Central South de Changsha et du Center for Medical Genetics – Hunan Key Laboratory of Génétique médicale. Les chercheurs, dirigés par le professeur E. Wang, président et professeur au département d’anesthésiologie de l’université chinoise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données de 500 000 personnes âgées de 40 à 69 ans recueillies dans la UK Biobank, une riche base de données biomédicales avec des données cliniques, sociodémographiques et informations génétiques des participants (tous résidents britanniques entre 2006 et 2010). Les scientifiques se sont concentrés uniquement sur les personnes qui n’avaient jamais eu d’accident vasculaire cérébral ou qui souffraient d’hypertension, de sorte que 360 ​​000 participants au total ont été inclus dans l’enquête.

Après avoir croisé les données, les chercheurs ont trouvé une forte association entre les siestes et le risque d’hypertension et d’accident vasculaire cérébral. Les données sont restées évidentes même après avoir exclu tous les facteurs de confusion associés à un risque accru d’hypertension artérielle et d’AVC ischémique, à savoir le diabète de type 2, l’obésité, l’hypercholestérolémie, les troubles du sommeil et le fait de travailler de nuit. Le professeur Wang et ses collègues ont déterminé que ceux qui faisaient la sieste fréquemment ou habituellement avaient un risque 12% plus élevé de développer une hypertension artérielle et un risque 24% plus élevé d’avoir un accident vasculaire cérébral que ceux qui ne s’assoupissaient jamais pendant la journée. La plupart des personnes qui faisaient la sieste étaient composées d’hommes aux revenus et aux niveaux d’éducation inférieurs, dépendants du tabac et de l’alcool, qui souffraient d’insomnie et qui avaient généralement des habitudes nocturnes.

Comme indiqué, les experts soulignent que la sieste n’est pas malsaine, mais dormir peu la nuit l’est définitivement, et une sieste diurne pourrait être un signe de mauvais sommeil nocturne. « Cela pourrait être dû au fait que si la sieste elle-même n’est pas nocive, de nombreuses personnes qui font la sieste peuvent le faire en raison d’un mauvais sommeil la nuit. Un mauvais sommeil la nuit est associé à une moins bonne santé et les siestes ne suffisent pas à le compenser », a déclaré dans un communiqué de presse le professeur Michael A. Grandner, expert en sommeil et co-auteur de « Life’s Essential » de l’American Heart Association. qui évalue la santé cardiovasculaire. « Cette étude fait écho à d’autres résultats qui montrent généralement que faire plus de siestes semble être associé à un risque accru de problèmes de santé cardiaque et d’autres conditions », a-t-il déclaré.

Il convient de garder à l’esprit que les siestes ont été autodéclarées par les participants et qu’il n’y avait pas de véritable définition d’une sieste ; il suffisait de déclarer avoir dormi l’après-midi, même s’il y a une grande différence entre s’assoupir pendant 10 à 20 minutes et prendre 2 heures complètes de repos. Des études plus approfondies seront nécessaires pour déterminer l’impact réel de la sieste sur le risque de maladies cérébro-cardiovasculaires. Les détails de la recherche « Association of Nap Frequency With Hypertension or Ischemic Stroke Supported by Prospective Cohort Data and Mendelian Randomization in Predominantly Middle-Aged European Subjects » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Hypertension of the American Heart Association (AHA).