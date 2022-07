Microsoft confirme que la mise à jour de Windows 10 a cassé certaines fonctionnalités de l’imprimante

Facepalm : Windows 11 peut avoir sa part de problèmes, mais cela ne indique pas que Windows 10 est devenu une expérience totalement fluide. Microsoft a confirmé qu’une mise à jour publiée pour l’ancien système d’exploitation le mois dernier causait des problèmes avec les imprimantes connectées par USB.

Si vous êtes un utilisateur de Windows 10 et que vous avez téléchargé et installé la mise à jour KB5014666, publiée le 28 juin 2022, vous remarquerez peut-être que votre imprimante connectée par USB ne peut plus rien imprimer.

Selon Microsoft, le problème peut amener Windows 10 à afficher des copies en double des imprimantes installées sur un appareil. Ceux-ci ont généralement un nom similaire et le suffixe « Copy1 ». Mais le plus gros problème est que les applications faisant référence à l’imprimante par un nom spécifique ne peuvent pas imprimer.

Le problème affecte à la fois les versions client (Windows 10, version 20H2, 21H1 et 21H2) et serveur (Windows Server, version 20H2) du système d’exploitation de Microsoft. « L’utilisation normale de l’imprimante peut être interrompue dans l’un ou l’autre scénario, entraînant l’échec des opérations d’impression », écrit la société. La firme de Redmond demande à toute personne rencontrant ces problèmes ou des problèmes similaires de les signaler via le Feedback Hub.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour ceux qui impriment en utilisant une connexion filaire plutôt que sans fil. Microsoft dit qu’il enquête sur le problème et travaille sur un correctif. En attendant, il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser :

Ouvrez l’application Paramètres, accédez à « Bluetooth et appareils » et sélectionnez « Imprimantes et scanners »

S’il semble y avoir une installation en double d’une imprimante existante, comme avec le suffixe « Copy1 », confirmez si l’impression fonctionne pour cette imprimante. Cette imprimante devrait fonctionner comme prévu.

S’il est nécessaire d’utiliser l’installation d’origine de l’imprimante et non la copie, cliquez avec le bouton droit sur l’imprimante dupliquée, sélectionnez « Propriétés de l’imprimante » et sélectionnez l’onglet « Ports ». Observez le port utilisé.

Ouvrez « Propriétés de l’imprimante » sur l’imprimante d’origine et sélectionnez l’onglet « Ports ». Dans la liste affichée, sélectionnez l’option de port utilisée par l’imprimante dupliquée. Si cette imprimante d’origine fonctionne normalement, l’imprimante de copie en double peut être supprimée.

Si cela ne fonctionne pas, Microsoft suggère de mettre à jour le driver d’imprimante du périphérique et de désinstaller puis de réinstaller l’imprimante.

La dernière enquête Steam a montré que Windows 11 continue d’éroder lentement mais sûrement la part d’utilisateurs de son prédécesseur, avec 21,23 % des participants désormais sur le dernier système d’exploitation de Microsoft. Cependant, Windows 10 se trouve toujours sur 1,4 milliard d’appareils actifs par mois, alors attendez-vous à ce qu’il soit la version Windows la plus populaire pendant encore longtemps.