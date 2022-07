HBO lance son Tamagotchi gratuit de House of the Dragon : comment le télécharger sur iOS et Android

Pouvez-vous imaginer pouvoir élever un dragon à partir de l’œuf ? À l’époque de Game of Thrones, il n’y avait peut-être que trois exemplaires de ces énormes reptiles, mais désormais, vous aussi, vous pouvez être une mère ou un père de dragons. A l’occasion de la première de la série House of the Dragon, HBO a lancé une application de réalité augmentée rappelant les Tamagotchi.

Développé par The Mill, dans House of the Dragon: les fans de DracARys auront la possibilité de faire éclore des œufs de dragon et d’élever leurs propres créatures virtuelles dans le confort de leur foyer. Selon le communiqué de presse, chacune de ces copies sera unique à son utilisateur. De plus, à mesure qu’ils grandissent, ils se développeront. D’autre part, les joueurs apprendront la langue valyrienne pour donner des ordres grâce à un système de reconnaissance vocale personnalisé. Lorsqu’ils sont adultes, ils peuvent parcourir le monde, afin que d’autres utilisateurs puissent interagir avec eux.

« Avec House of the Dragon: DracARys, nous avons créé la créature virtuelle la plus personnalisée et la plus réactive qui ait jamais existé sur votre téléphone, animée par la dernière technologie de réalité augmentée », a déclaré Víctor Piñeiro, directeur de l’innovation numérique pour HBO Max. . . « Nous avons hâte que les fans s’engagent avec DracARys et s’immergent encore plus dans le monde de Westeros. »

Comment télécharger House of the Dragon: DracARys

Pour obtenir l’application, il vous suffit d’avoir un mobile avec le système d’exploitation Android ou iOS, si vous avez un terminal tel que l’iPhone ou l’iPad.

Selon Kevin Young, directeur créatif de The Mill, avec DraCArys, ils voulaient « que les utilisateurs vivent ces moments d’émerveillement dans le contexte de leur vie quotidienne. Nos ambitions sont de compléter le monde de Westeros et la mythologie de la série de manière enrichissante, tout en repoussant les limites de ce qui est possible avec des personnages virtuels qui existent dans des réalités mixtes. »

La maison du dragon sera diffusée le 22 août sur HBO Max.

