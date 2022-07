Des milliers d’animaux sont morts dans les incendies du Karst : hiboux, écureuils et hérissons parmi les plus touchés

Les incendies dévastateurs qui dévorent le Karst depuis des jours ont fait des milliers de victimes parmi les animaux sauvages. Certaines espèces ont été plus touchées.

Un chevreuil femelle (environ un mois) a été sauvée dans l’Oasi Foce del Tagliamento à Bibione, près de la zone boisée dévorée par le feu. Crédit : Ville métropolitaine de Venise / Facebook

Les incendies dévastateurs qui ont frappé le plateau calcaire du Karst, entre le Frioul-Vénétie Julienne et la Slovénie, ont dévoré des centaines d’hectares de végétation et causé la mort de milliers d’animaux sauvages, incapables d’échapper à la fumée, à la chaleur extrême et aux flammes. Les bois de cette merveilleuse région historique sont en fait un paradis de biodiversité, contemplé parmi les patrimoines naturalistes italiens les plus suggestifs et les plus significatifs. Mais les flammes, très probablement allumées par la main criminelle de l’homme, comme le suggèrent certains témoignages et la découverte de déclencheurs, les ont défigurés et les ont transformés en un piège atroce pour la faune.

Beaucoup d’animaux plus grands et plus forts tels que les chevreuils et les oiseaux adultes ont réussi à s’échapper du feu, beaucoup d’autres, malheureusement, ne l’ont pas fait. À l’heure actuelle, une estimation précise est impossible, à la fois parce que les incendies ne sont pas encore complètement maîtrisés et parce qu’il n’y a aucune certitude sur les populations d’espèces sauvages présentes dans certaines zones. Mais les experts sont allés trop loin en disant que les victimes se comptent déjà par milliers. Quelques spécimens plus chanceux ont été récupérés à proximité des zones dévorées par les flammes, comme le chevreuil femelle que vous voyez sur la couverture, mis en sécurité grâce à l’intervention du service régional d’incendie et des bénévoles de la protection civile de San Michele al Tagliamento .

Dramatique est le commentaire donné à Friulioggi.it par Marta Pieri, une guide nature qui connaît très bien le Karst. « Les Scops et les hiboux ont certainement subi les pires pertes. Les autres espèces qui en feront les frais sont les écureuils ou des animaux plus lents et plus petits comme les hérissons et les tortues terrestres et tous les sous-bois en général. Mais aussi les chauves-souris, qui en plus de séjourner dans des grottes, passent aussi beaucoup de temps dans les creux des arbres et sous les écorces ; enfin, les petits invertébrés et la microfaune qui vivent dans le sol ». Peu d’espoir même pour les nombreux chiots encore à sevrer et les oiseaux dans les nids, incapables d’échapper aux flammes. Il est également impossible d’établir combien de reptiles, d’amphibiens et d’autres petits animaux ont perdu la vie. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un véritable massacre, dont nous n’aurons réellement connaissance qu’à la fin de l’urgence.

De plus, les incendies peuvent être véritablement catastrophiques et dus à des changements climatiques de plus en plus fréquents et destructeurs à l’avenir, comme le montre cette étude. Nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé début 2020 en Australie, où les incendies ont tué plus d’un milliard d’animaux, dont 37 000 koalas sur la seule île Kangourou. En juillet de l’année dernière, l’incendie le plus grave de 2021 en Italie s’est déclaré en Sardaigne, qui s’est déclaré dans le complexe forestier de Montiferru-Planargia. Encore une fois, des milliers d’animaux sont morts, dont beaucoup étaient aussi domestiques que des chiens enchaînés. Une fin horrible causée par une pratique barbare et anachronique. Sur le Karst, trop d’animaux domestiques risquent leur vie, tels que chevaux, ânes et autres ; Heureusement, un mécanisme vertueux de solidarité a été activé à travers les réseaux sociaux et pour de nombreux moyens de transport ont déjà été trouvés pour les transférer et se loger en toute sécurité.

Dès que les conditions le permettront, il sera indispensable de rechercher les éventuels spécimens survivants dans le bois et de leur apporter tous les soins nécessaires. « Malheureusement, pour une grande partie de la faune touchée par les flammes, il n’y a pas grand-chose à faire, car les brûlures peuvent rapidement se transformer en infections et aller en septicémie », a déclaré Damiano Baradel, responsable du Wildlife Recovery Center, à Friulioggi.it et Exotica di Terranova, l’un des CRAS les plus importants de la région et de tout le nord de l’Italie. « Dès que possible – a ajouté l’expert – il sera possible de rechercher les spécimens restants et d’essayer de les traiter avec des antibiotiques et des analgésiques car ils seront plongés dans des souffrances atroces ». L’espoir est que tous les incendies seront éteints dès que possible pour essayer de sauver autant de vies que possible de cet enfer.