Comment installer ChromeOS Flex sur les PC pris en charge

Un PC ou un ordinateur portable n’est suffisant que jusqu’à sa dernière date de support logiciel. Qu’il s’agisse d’un appareil au maximum ou d’un appareil d’entrée de gamme, tous sont susceptibles de perdre le support logiciel. Il existe cependant un nouveau système d’exploitation en ville qui est là pour rafraîchir la vie de votre ancien matériel. Qu’il s’agisse d’ordinateurs portables ou d’ordinateurs de bureau vieux de 10 ans, ChromeOS Flex de Google est là pour leur insuffler une nouvelle vie. Maintenant que la version stable du système d’exploitation est sortie, jetons un coup d’œil à comment installer ChromeOS Flex sur votre ancien système.

Google ChromeOS Flex ne doit pas être confondu avec ChromeOS. Il existe des différences entre les systèmes d’exploitation. ChromeOS Flex est conçu pour être exécuté sur du matériel plus ancien, y compris les Chromebooks qui ne sont plus pris en charge. Mais avec ChromeOS Flex, vous ne pourrez pas installer d’applications Android et une tonne d’applications sont toutes basées sur le Web. Ceci est fait pour que l’utilisateur ait une expérience fluide et reste toujours protégé par des mises à jour contre toute forme d’attaque.

Téléchargez et installez ChromeOS Flex sur PC

Avant de voir comment obtenir le système d’exploitation et l’installer sur votre appareil, il est conseillé de vérifier la liste des appareils pris en charge par ChromeOS Flex de Google. Il existe plus de 400 appareils pouvant installer ChromeOS Flex. Vous pouvez consulter la liste complète ici.

Étape 1 : Téléchargez Chrome OS Flex

Voyons maintenant comment vous pouvez télécharger la toute nouvelle version stable de ChromeOS Flex sur votre PC. Vous aurez besoin de quelques éléments pour créer une clé USB amorçable pour ChromeOS Flex.

Clé USB 8 Go

Navigateur Web Google Chrome

Extension de l’utilitaire de récupération Chromebook

Voici les étapes à suivre pour créer la clé USB amorçable ChromeOS Flex.

Téléchargez le navigateur Web Google Chrome sur votre PC si vous ne l’avez pas.

Maintenant, vous devez ouvrir le Boutique en ligne Chrome et recherchez l’extension appelée Utilitaire de récupération Chromebook.

et recherchez l’extension appelée Utilitaire de récupération Chromebook. Une fois l’extension installée, branchez la clé USB sur votre PC.

Lancez l’extension Chromebook Recovery Utility et cliquez sur Commencer .



. Il vous sera demandé de sélectionner la marque de votre système ainsi que le numéro de modèle. Si vous ne trouvez pas votre marque ou votre numéro de modèle, choisissez simplement Google Chrome OS Flex pour les deux options.



Cliquez sur Continuer et il détectera votre clé USB. Sélectionnez votre Clé USB et cliquez sur Continuer.

et cliquez sur Continuer. L’utilitaire va maintenant créer la clé USB amorçable. Cela peut prendre quelques minutes pour faire le travail.

Une fois terminé, il affichera que le support de récupération a été créé.

Étape 2 : Installation de Chrome OS Flex

Avec votre disque amorçable ChromeOS flex prêt, il est maintenant temps de l’installer sur votre ancien PC. Il s’agit d’un processus simple et facile. Si vous utilisez un ordinateur portable, assurez-vous que votre appareil est branché sur sa source d’alimentation.

Branchez le lecteur amorçable sur le PC sur lequel vous souhaitez installer ChromeOS Flex. Assurez-vous que le système est éteint.

Maintenant, allumez le système et appuyez sur la touche de fonction qui fait apparaître le gestionnaire de démarrage de votre système. Différents systèmes ont des clés différentes.

Une fois que vous êtes dans le gestionnaire de démarrage de votre système, sélectionnez le lecteur USB contenant le support d’installation de ChromeOS Flex.

Le système devrait maintenant redémarrer et démarrer à partir du lecteur USB avec ChromeOS Flex.

Vous pouvez choisir d’essayer le système d’exploitation ou de l’installer sur votre disque dur sur votre système.

L’écran de configuration s’affiche maintenant. Il vous demandera de le connecter à Internet via une connexion Ethernet ou un réseau Wi-Fi.

Acceptez les termes et conditions qui accompagnent l’utilisation du logiciel.

Connectez-vous maintenant avec votre compte Google.

C’est tout, vous pourrez désormais utiliser le nouveau ChromeOS Flex.

Et c’est ainsi que vous pouvez installer la version stable de ChromeOS Flex sur votre ancien PC ou ordinateur portable. Le système d’exploitation est idéal pour ceux qui souhaitent simplement utiliser un appareil pour naviguer sur Internet, utiliser certains médias sociaux et regarder ou diffuser des émissions de télévision et des films. Comme il est léger, vous n’aurez aucun problème. Oui, vous ne pourrez pas installer d’applications Android sur votre système et profiter de tous les autres trucs sympas que vous obtenez sur ChromeOS, mais ça va. Si vous envisagez de faire revivre un très vieux PC ou ordinateur portable, ChromeOS Flex est tout simplement le bon choix.

