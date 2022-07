Comment résoudre le problème Vizio Smart TV No Signal [5 Methods]

L’un des problèmes les plus courants auxquels les utilisateurs de téléviseurs intelligents pourraient avoir été confrontés sera le problème « Pas de signal » après avoir allumé le téléviseur. Et si vous possédez un Vizio Smart TV et que vous rencontrez un problème similaire sur votre téléviseur, vous êtes au bon endroit. Voici cinq méthodes de dépannage différentes pour résoudre aucun problème de signal sur Vizio Smart TV.

La bonne partie de cette situation est que vous pouvez résoudre ce problème très facilement. Si certains composants internes du téléviseur sont endommagés ou ne fonctionnent plus, vous feriez mieux de le rapporter au centre de service. Mais, si vous pensez qu’il n’y a pas de problèmes internes, vous devrez peut-être simplement vérifier avec l’une des étapes de dépannage que nous avons mentionnées ci-dessous. Lisez la suite pour savoir comment résoudre le problème d’absence de signal de Vizio TV.

Correction de Vizio Smart TV affichant le message No Signal

Il existe différentes raisons pour lesquelles votre téléviseur intelligent Vizio particulier affiche le message Aucun signal sur votre écran. Jetons un coup d’œil aux solutions qui peuvent vous aider à déterminer la cause, ce qui résoudra immédiatement le problème.

Redémarrez votre téléviseur intelligent Vizio

Parfois, lorsque vous souhaitez regarder vos chaînes de télévision locales ou passer à votre décodeur ou à votre appareil de diffusion en continu, le téléviseur peut simplement afficher un message Aucun signal à l’écran. Dans ce scénario, il est conseillé d’éteindre simplement votre téléviseur intelligent Ciaio et de le débrancher de la source d’alimentation. Attendez quelques secondes que le téléviseur se réinitialise simplement.

Après une bonne dizaine de secondes, vous pouvez rebrancher le téléviseur et l’allumer. Passez maintenant à la source d’entrée à laquelle vos chaînes de télévision ou votre appareil de diffusion en continu sont connectés. Cela devrait bien fonctionner tout de suite. S’il affiche toujours le message Aucun signal sur votre écran, il est temps de passer à la solution suivante.

Assurez-vous que les câbles sont fermement connectés

Désormais, quel que soit l’appareil que vous connectez à votre téléviseur, qu’il s’agisse d’un décodeur, d’une console de jeu ou d’un appareil de diffusion en continu, assurez-vous qu’ils sont correctement connectés à leurs ports respectifs. De plus, si l’appareil nécessite une alimentation externe, assurez-vous qu’il est alimenté et que l’appareil est allumé. Vérifiez également s’il y a des coupures ou des franges dans les câbles, car les câbles endommagés ne pourront pas transférer les signaux audio et vidéo vers votre téléviseur intelligent Vizio.

Vérifiez votre source d’entrée

Ow, si vous avez un téléviseur intelligent Vizio doté de plusieurs ports d’entrée, il est préférable de vérifier et de vous assurer que vous êtes commuté sur la bonne source. Pour vous assurer que vous visualisez la bonne source d’entrée, procurez-vous simplement la télécommande ou votre téléviseur intelligent Vizio et appuyez sur le bouton d’entrée. Au fur et à mesure que vous changerez de source d’entrée, vous arriverez enfin à la bonne source, vous obtiendrez l’audio et la vidéo affichés sur l’écran de votre téléviseur.

Vérifiez si la source d’entrée est masquée

Il est possible que vous ou quelqu’un d’autre ayez accidentellement caché la source d’entrée sur votre téléviseur intelligent Vizio. car, si une source est masquée, vous ne pourrez pas y accéder en appuyant sur le bouton Input qui finira par ; entraîne le message Aucun signal sur votre téléviseur. Vous pouvez suivre ces étapes pour afficher la source d’entrée sur votre téléviseur intelligent Vizio.

Saisissez la télécommande et appuyez sur le bouton Menu dessus.

Choisissez l’option Système dans le menu affiché sur votre écran.

Et enfin, sélectionnez Masquer l’entrée de la liste.

Vous pouvez maintenant afficher la source d’entrée sur votre téléviseur intelligent Vizio.

Cependant, si vous possédez un ancien modèle de téléviseur intelligent Vizio, vous devrez peut-être suivre ces étapes.

Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande Vizio TV et choisissez Paramètres d’entrée.

Le téléviseur affichera alors la liste de toutes les sources d’entrée présentes sur votre téléviseur.

Tout ce que vous avez à faire maintenant est de sélectionner la source d’entrée à laquelle vous essayez de vous connecter en appuyant sur le bouton OK.

Une liste des différentes options s’affichera. Sélectionnez celui qui dit Masquer la liste d’entrée et enfin choisissez Visible.

Réinitialisez votre téléviseur intelligent Vizio

Si, pour une raison quelconque, vous avez essayé toutes les méthodes ci-dessus et que vous ne parvenez toujours pas à supprimer le message Aucun signal sur votre téléviseur intelligent Vizio, la meilleure chose à faire est d’effectuer une réinitialisation d’usine de votre téléviseur. Vous pouvez suivre quatre méthodes différentes pour réinitialiser votre téléviseur intelligent Vizio. Rendez-vous ici pour lire le guide sur la réinitialisation du téléviseur intelligent Vizio.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez corriger le message No Signal sur votre téléviseur intelligent Vizio. Cependant, même après avoir effectué une réinitialisation de votre téléviseur intelligent Vizio, vous devrez peut-être le faire vérifier au centre de service. S’il est dans la période de garantie, vous pouvez le faire remplacer gratuitement, ou bien payer un petit montant pour faire remplacer les pièces si votre téléviseur est hors période de garantie.

