« C’est juste l’été, c’est normal d’avoir chaud » : la vidéo démantèle la théorie ridicule des négateurs du climat

La vague de chaleur extrême actuelle a été éclipsée par les négationnistes du climat qui parlent de « juste l’été ». Une vidéo explicative les fait taire.

Une nouvelle vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre clairement l’augmentation progressive de la température moyenne mondiale par rapport à l’ère préindustrielle, actuellement supérieure de 1,3°C. L’animation, d’un peu plus d’une minute, commence à partir de 1850 et atteint nos jours, mettant en évidence dans une sorte d ‘ »horloge climatique » (avec des mois au lieu d’heures) comment les températures sont progressivement devenues plus chaudes, année après année, avec un saut significatif en avant des années 70 du siècle dernier et encore plus décisive au cours des vingt dernières années. La main tisse une sorte de toile élégante qui donne vie à la fin de la vidéo à un graphique en forme d’entonnoir, explicatif et très facile à interpréter, même pour les plus convaincus des négationnistes du climat.

La vidéo, développée et divulguée par le Dr Carl Nasman, expert du climat à la chaîne de télévision américaine MSNBC, était accompagnée d’un commentaire ironique et de l’émoticône d’un visage perplexe. « C’est juste l’été », lit le message de Nasman, avec une référence claire aux messages des négationnistes du climat qui persévèrent dans leur vision obtuse. Il nous est tous arrivé de trouver des commentaires sur le babillard sur le fait que la chaleur insupportable que nous subissons vient du simple fait que nous sommes en été, ce qui a déjà été très chaud par le passé. Beaucoup, pour étayer leur théorie, ont par exemple exhumé une coupure de journal consacrée à une canicule qui a frappé l’Europe en 1964. L’erreur évidente que commettent ces négationnistes est de confondre les pics extrêmes des maximums atteints par une canicule et la moyenne à long terme Température. Une augmentation de la température moyenne mondiale rend ces pics extrêmes beaucoup plus fréquents et relève encore la barre ; en termes simples, la chaleur « hyper-extrême » enregistrée en 2003 – à ce jour l’été le plus chaud – et celle de cette année dans quelques décennies deviendront la norme, précisément à cause du réchauffement climatique. Ce qui est encore exceptionnel aujourd’hui deviendra ordinaire demain. Et cela continuera de s’aggraver si nous ne faisons rien, car c’est de notre faute, en raison des émissions constantes de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

L’augmentation de la température moyenne en Italie par rapport à l’ère préindustrielle

Pourquoi la vidéo de Nasman commence-t-elle à partir de 1850 ? Parce que dans ces années-là, la deuxième révolution industrielle était sur le point de commencer, celle liée au pétrole qui a provoqué une croissance spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. L’augmentation observée de la température moyenne mondiale est parallèle à ces émissions et continuera de croître. En ce moment nous sommes 1,3°C plus haut qu’à l’ère préindustrielle, une valeur terriblement proche du seuil des 1,5°C, l’objectif (plus vertueux) à ne pas dépasser mis en noir sur blanc depuis les accords de Paris sur le climat de 2015. Comme le montrent de nombreuses études, en effet, une fois ce seuil dépassé, l’impact du réchauffement climatique sera de plus en plus catastrophique et à bien des égards irréversible. Élévation du niveau de la mer capable de noyer des îles, des régions et des métropoles entières sous les eaux (également en Italie) ; destruction des écosystèmes; la perte de biodiversité avec des extinctions massives ; famines et sécheresses extrêmes; propagation de maladies tropicales; nouvelles pandémies; des événements atmosphériques et des incendies de plus en plus violents et dévastateurs ; les migrations massives de personnes à la recherche de terres et de ressources pour survivre ; guerres mondiales et bien plus encore. Pas étonnant que certains scientifiques parlent de la fin de la civilisation dès 2050 et de « souffrances indicibles » pour l’humanité.

Augmentation de la température moyenne mondiale. Crédit : Met Office

Pourtant, nous continuons à nier, nous continuons à dire qu’il fait chaud parce que c’est l’été, sans regarder les données recueillies par des milliers d’éminents scientifiques du monde entier qui montrent clairement comment l’augmentation des températures est allée de pair avec cette Émissions de CO2. La vidéo de Nasman est basée sur des données conjointes du Met Office britannique, du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, du National Climatic Data Center (NCDC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies et de nombreux autres centres de recherche mondiaux de premier plan, qui suivent les températures enregistrées dans le monde au cours des 160 dernières années. Nous sommes au bord du gouffre et continuons à nier, à ne pas vouloir comprendre et surtout à ne pas prendre d’initiatives pour nous protéger, la biodiversité et l’environnement n’ont plus aucune justification.